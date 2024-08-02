Автомобильный эксперт рассказал россиянам о самых частых поломах в механической коробке передач

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов обозначил проблемы, которые часто возникают в механических коробках передач. Он указал, что типичные поломки включают износ синхронизаторов, подшипников, шестерен и валов, сообщает Газета.Ру.
Эти неисправности могут проявляться в виде шумов, вибрации и трудностей при переключении передач, особенно на низких скоростях. Балашов также предупредил, что агрессивный стиль вождения может ускорить износ и увеличить нагрузку на коробку передач.
Фото: commons.wikimedia.org/A Chinese ID (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Суд Тбилиси пересмотрит дело Саакашвили о пересечении границы
Суд Грузии пересмотрит дело бывшего лидера республики Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы по причине смены судьи. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Грузия".
Трамп заявил о том, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО
В недавнем интервью телеканалу Fox News, бывший президент США Дональд Трамп выдвинул утверждение о том, что вице-президент Камала Харрис вела переговоры с российским руководством с целью предотвращения украинского конфликта.
Анастасия Волочкова показала фото из семейного архива с отцом
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отце, выдающемся спортсмене Юрии Волочкове.
IT-эксперт Мясоедов: блокировка операционных систем iOS и Android может привести к нарушениям
IT-эксперт Павел Мясоедов предостерег, что блокировка операционных систем iOS и Android в России могла бы привести к серьезному нарушению функционирования страны.