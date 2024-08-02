Автомобильный эксперт рассказал россиянам о самых частых поломах в механической коробке передач

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов обозначил проблемы, которые часто возникают в механических коробках передач. Он указал, что типичные поломки включают износ синхронизаторов, подшипников, шестерен и валов, сообщает Газета.Ру.

Эти неисправности могут проявляться в виде шумов, вибрации и трудностей при переключении передач, особенно на низких скоростях. Балашов также предупредил, что агрессивный стиль вождения может ускорить износ и увеличить нагрузку на коробку передач.

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