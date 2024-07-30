Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%. Это решение обеспечивает безопасное выполнение сложных маневров, таких как смена полосы, объезд препятствий и поворот на перекрестке, сообщает Газета. Ру.
Алгоритм адаптивен к дорожной ситуации, предсказывает траектории соседних объектов и выбирает оптимальные действия, что улучшает плавность и комфорт езды. Метод был проверен в имитационных экспериментах на различных дорожных условиях.
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