Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%. Это решение обеспечивает безопасное выполнение сложных маневров, таких как смена полосы, объезд препятствий и поворот на перекрестке, сообщает Газета. Ру.

Алгоритм адаптивен к дорожной ситуации, предсказывает траектории соседних объектов и выбирает оптимальные действия, что улучшает плавность и комфорт езды. Метод был проверен в имитационных экспериментах на различных дорожных условиях.

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