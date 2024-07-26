Эксперты "За Рулём" выделили основные причины толчков и рывков в автоматических коробках передач (АКП) и двигателях, а также способы их устранения. Толчки могут быть вызваны не только неисправностями самой коробки, но и другими агрегатами. Например, проблемы с двигателем, такие как пропуски воспламенения в цилиндрах, могут вызывать подобные явления.
Износ опор двигателя и нарушения в работе системы вентиляции картера также влияют на стабильность работы автомобиля. Температура масла в АКП, износ трансмиссионных компонентов, нарушения в работе гидравлики и неправильный уровень жидкости в коробке — все это может привести к толчкам и рывкам.
Профилактика и своевременная диагностика, включая использование диагностических сканеров и профессиональную диагностику, помогут устранить эти проблемы и обеспечить более плавную работу автомобиля.
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