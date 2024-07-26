В Госдуму поступил новый законопроект, который предлагает отменить административные штрафы за установку тонированных стекол на автомобилях. Согласно текущему законодательству, такие нарушения регулируются частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. В законопроекте не уточняется, какие именно стекла подлежат тонировке, но общий смысл инициативы — полностью освободить водителей от ответственности за тонировку всех видов стекол, включая боковые и лобовое.
Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков в беседе с NewsInfo.Ru высказал мнение, что подобные изменения не увеличат безопасность на дорогах, а наоборот, ухудшат видимость водителя, особенно в сумеречное время.
"Более бредового варианта объяснений я даже и предположить не мог. Я думаю, что это все популизм, который, конечно же, не пройдет. Потому что аргументировать повышение безопасности тем, что там кто-то что-то увидит в салоне, это просто смешно," — комментирует эксперт.
Возможность полного запрета на тонировку была обсуждаема и в прошлом, при этом разрешена была только минимальная светопроницаемость в 70% для передних боковых и лобовых стекол. Однако предложение ЛДПР о расширении этой границы ранее не нашло поддержки, что делает вероятность принятия текущего законопроекта крайне низкой.
Фото: en.wikipedia.org/Steevven1 (Creative Commons Attribution 2.5 Generic license)
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