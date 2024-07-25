Заместитель председателя совета Ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Сереженкин в беседе с NewsInfo.Ru поделился своим мнением о состоянии автомобильного рынка в России. Вопросы о возможном обрушении рынка и резком повышении цен остаются актуальными.

Сереженкин подтвердил, что цены на автомобили действительно растут, и это неоспоримо. Однако он отметил, что несмотря на сложности, ситуация на рынке не настолько критична, чтобы предвещать его полный коллапс.

"Цены растут, это вне всякого сомнения. У нас, в общем-то, остается достаточно большая неудовлетворенность рынком потребителей. Поэтому сказать, что будет обвал рынка, я бы не сказал. Но ситуация, конечно, на рынке непростая. Но так категорично сказать, что все обрушится, все будет очень плохо, я бы характеристику такую не давал," — прокомментировал эксперт.

Сереженкин также обсудил потребительские стратегии в условиях текущего экономического климата, указывая на различные варианты действий для тех, чьи финансовые возможности ограничены, включая покупку более доступных автомобилей или обращение к вторичному рынку.

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