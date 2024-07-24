Согласно опросу Motor.ru и Quto.ru, большинство россиян не готовы приобретать автомобили малоизвестных китайских марок из-за опасений относительно их надежности и доступности запчастей. Опрос показал, что 66% респондентов отказались бы от покупки, считая такие марки рискованными, в то время как 22% согласились бы при условии приемлемой цены и доступности сервиса.
Только 12% выразили готовность к покупке, отметив современное оснащение этих автомобилей. Несмотря на растущий экспорт китайских автомобилей в Россию, потребительское отношение остаётся сдержанным.
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