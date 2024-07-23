С начала 2024 года в Москве эвакуаторы "Московского паркинга" переместили на охраняемые стоянки более 1,7 тыс. автомобилей, не имеющих государственных номеров, для последующей проверки сотрудниками полиции. Об этом рассказала пресс-служба транспортного комплекса московского правительства.

"Эти действия проводятся по указанию антитеррористической комиссии столицы. Автомобили без номерных знаков могут быть использованы в преступной деятельности или быть угнанными, поэтому их проверяют правоохранительные органы", — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Пресс-служба также уточнила, что наибольшее количество эвакуированных авто без номеров приходится на марку BMW — около 10% от общего числа. Кроме того, значительное количество таких машин зарегистрировано на владельцев марок Geely (7,6%), Mercedes (5,2%), Toyota (4,7%) и Changan (4,5%).

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