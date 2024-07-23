Автоэксперт Иван Зенкевич предупредил о предстоящем серьезном подорожании автомобилей в России, описывая ситуацию как катастрофическую. Он выразил мнение, что покупательский спрос существенно упадет, особенно на китайские автомобили, которые могут стоить от 3 до 5 миллионов рублей, сообщает News.Ru.
Зенкевич также отметил, что рынок б/у автомобилей также испытает значительный рост цен. Он упомянул, что только "АвтоВАЗ" останется в числе доступных вариантов для россиян, хотя и выразил сомнения относительно честности такой конкуренции.
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