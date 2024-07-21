Red Bull представила свой новый гиперкар RB17, разработанный с элементами "Формулы-1". Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 349 км/ч и работает до 15 000 оборотов в минуту.
RB17 отличается уникальным дизайном, 18-дюймовыми колесами, антиблокировочными тормозами и кузовом из углеродного волокна, обеспечивающим прижимную силу в 1725 кг.
Каждый из 50 экземпляров, стоимостью 7,5 миллиона долларов будет иметь индивидуальный цвет экстерьера и интерьера. Дизайн гиперкара разработал Эдриан Ньюи, дизайнер "Формулы-1", сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Туристы в Таиланде получили возможность добраться до Лаоса на поезде
Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля.
Президент Эрдоган: Турция устранила проблемы, вызванные глобальным компьютерным сбоем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция успешно устранила основные проблемы, вызванные глобальным компьютерным сбоем 19 июля.
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Московском регионе
МЧС выпустило экстренное оповещение о возможной грозе в Московской области. Непогода в столице ожидается до конца дня 21 июля, в то время как в Подмосковье условия могут сохраняться до 22:00.
Рейс из Самары в Москву авиакомпании Red Wings задерживают на 11 часов
Рейс авиакомпании Red Wings №WZ-418 из Самары (аэропорт Курумоч) в Москву (аэропорт Жуковский), на который зарегистрированы 75 пассажиров, задержали уже на 11 часов из-за неисправности самолета.