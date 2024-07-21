Red Bull представила свой новый гиперкар RB17, разработанный с элементами "Формулы-1". Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 349 км/ч и работает до 15 000 оборотов в минуту.

RB17 отличается уникальным дизайном, 18-дюймовыми колесами, антиблокировочными тормозами и кузовом из углеродного волокна, обеспечивающим прижимную силу в 1725 кг.

Каждый из 50 экземпляров, стоимостью 7,5 миллиона долларов будет иметь индивидуальный цвет экстерьера и интерьера. Дизайн гиперкара разработал Эдриан Ньюи, дизайнер "Формулы-1", сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)