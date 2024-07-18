Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов объяснил, что короткие поездки на автомобиле могут негативно сказаться на его состоянии. Короткие поездки не позволяют двигателю достаточно прогреться, что приводит к ускоренному износу деталей из-за трения при холодном запуске и неполному сгоранию топлива, что вызывает образование нагара, сообщает Газета.Ру.
Масло также не успевает полностью прогреться и равномерно распределиться, что увеличивает износ.
Кроме того, при частых коротких поездках аккумулятор не заряжается полностью, что может укоротить его срок службы и вызвать проблемы с запуском в холодную погоду. Константинов порекомендовал регулярно совершать длительные поездки и прогревать двигатель перед выездом в холодную погоду, чтобы минимизировать вредные последствия.
Фото: flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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