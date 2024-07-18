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Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю
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Автоэксперт Константинов: поездки на короткие расстояния могут навредить автомобилю

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов объяснил, что короткие поездки на автомобиле могут негативно сказаться на его состоянии. Короткие поездки не позволяют двигателю достаточно прогреться, что приводит к ускоренному износу деталей из-за трения при холодном запуске и неполному сгоранию топлива, что вызывает образование нагара, сообщает Газета.Ру.

Масло также не успевает полностью прогреться и равномерно распределиться, что увеличивает износ.

Кроме того, при частых коротких поездках аккумулятор не заряжается полностью, что может укоротить его срок службы и вызвать проблемы с запуском в холодную погоду. Константинов порекомендовал регулярно совершать длительные поездки и прогревать двигатель перед выездом в холодную погоду, чтобы минимизировать вредные последствия.

Фото: flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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