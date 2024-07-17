Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов подчеркнул важность процедуры сход-развала для безопасности вождения. Отсутствие регулярной проверки и регулировки угла установки колес может привести к увеличению риска ДТП из-за преждевременного износа шин, повышенного расхода топлива и нестабильности автомобиля, сообщает Газета.Ру.

Кроме того, неправильный угол установки колес нагружает подвеску и рулевое управление, ускоряя их износ. Рекомендуется проводить сход-развал каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески в специализированных автосервисах.

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