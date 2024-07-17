Директор департамента механического ремонта автомобильной группы "Авилон" Павел Константинов подчеркнул важность процедуры сход-развала для безопасности вождения. Отсутствие регулярной проверки и регулировки угла установки колес может привести к увеличению риска ДТП из-за преждевременного износа шин, повышенного расхода топлива и нестабильности автомобиля, сообщает Газета.Ру.
Кроме того, неправильный угол установки колес нагружает подвеску и рулевое управление, ускоряя их износ. Рекомендуется проводить сход-развал каждые 10 тыс. км пробега или после ремонта подвески в специализированных автосервисах.
Фото: commons.wikimedia.org/Mike Peel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ
Германия разработала план быстрой переброски солдат и вооружения к российско-немецкой границе на случай войны с НАТО.
NYT: рухнувшая энергосистема Украины столкнулась с невероятной жарой
Разваленная энергосистема Украины столкнулась с новой напастью, а точнее, с внезапно нагрянувшей жарой, которая способна полностью уничтожить её. Об этом информирует американская газета The New York Times.
В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме
Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.
Стоимость флагманского iPhone 15 Pro снизилась в России до 88 тысяч рублей
В России цена на флагманский iPhone 15 Pro значительно снизилась и теперь составляет 87,7 тыс. рублей. При старте продаж осенью 2023 года он стоил 150-170 тыс. рублей.