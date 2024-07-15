Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что из-за предстоящего повышения утильсбора многие марки автомобилей могут покинуть российский рынок, и стоимость импортных автомобилей значительно вырастет. Эти изменения вводятся преимущественно в интересах АвтоВАЗа.

Также в новом постановлении предусмотрены льготы на утильсбор для всех новых проектов сборки автомобилей на территории России. Например, стоимость утильсбора при ввозе электромобилей может увеличиться с 30 тысяч до почти 1,2 млн рублей.

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