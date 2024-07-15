Глава отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев перечислил признаки, которые могут указывать на поломки в подержанном автомобиле. Он посоветовал обратить внимание на неоднородный цвет кузова, шумы при движении и резких маневрах, неравномерный износ шин, запотевание и влагу в салоне, плохое закрытие дверей и капота, щели между кузовными элементами, следы коррозии, износ салона, проблемы с мотором, электрикой и утечки жидкостей.

Также важна прозрачная история обслуживания автомобиля.

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