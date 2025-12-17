Китайские марки теряют Россию: их доля на рынке машин до 3 млн рублей обрушилась на глазах

Сегмент новых автомобилей до 3 млн рублей в России за год не просто подрос — он заметно "перекроился" по брендам и типам кузова. На фоне изменения структуры предложения отечественные модели заняли доминирующие позиции, а кроссоверы продолжили вытеснять седаны. Об этом сообщает "Авто.ру" по итогам исследования рынка объявлений и интереса покупателей.

Как менялась доля доступных новых машин

По данным "Авто.ру", доля моделей стоимостью до 3 млн рублей в сегменте новых автомобилей за период с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го увеличилась с 54% до 56%. На первый взгляд рост выглядит умеренным, но внутри этого диапазона произошли более существенные сдвиги. Эксперты отмечают, что за год изменилась сама расстановка сил по происхождению брендов.

Если годом ранее на российские автомобили приходилось 24% предложения, то к началу декабря текущего года их доля среди новых машин дешевле 3 млн рублей превысила 56%. Одновременно сократилась представленность китайских брендов — с 58% до 40%. Таким образом, бюджетный сегмент стал заметно более "локальным" по составу.

Кроссоверы усиливают позиции, седаны теряют долю

В структуре кузовов наиболее заметна устойчивость спроса и предложения на кроссоверы и внедорожники. Они не только остаются самым распространённым типом, но и увеличили присутствие: доля таких машин выросла с 61% до 68% от всех объявлений, опубликованных на классифайде в 2025 году. Эксперты связывают это с перераспределением внутри сегмента.

Седаны, напротив, за год потеряли заметную часть предложения. Их доля сократилась с 23% до 16%, и именно за их счёт, по оценке аналитиков, усилился перекос в сторону SUV-формата. Такая динамика фиксирует продолжающийся тренд на универсальные кузова в массовом ценовом диапазоне.

Топ-10 моделей до 3 млн рублей и что в нём изменилось

Список самых популярных новых автомобилей в России дешевле 3 млн рублей, составленный "Авто.ру", включает десять моделей с указанной средней стоимостью. В рейтинг вошли LADA Granta (1,14 млн рублей), LADA Vesta (1,68 млн рублей), Haval Jolion (2,54 млн рублей), LADA Niva Legend (1,18 млн рублей) и Haval M6 (2,22 млн рублей). Также в десятку попали Chery Tiggo 7 Pro Max (2,84 млн рублей), Chery Tiggo 4 (2,34 млн рублей), LADA Largus (1,85 млн рублей), Москвич 3 (1,88 млн рублей) и Belgee X50 (2,61 млн рублей).

Рейтинг сформирован на основе анализа опубликованных объявлений на площадке и данных о звонках по ним. При этом модели, занявшие места с седьмого по десятое, не входили в аналогичный топ-10 в 2024 году. Это указывает на обновление части "хвоста" списка и на то, что предпочтения покупателей в пределах одного ценового коридора могут меняться довольно быстро.

"Средняя стоимость каждой модели может меняться как при пересмотре цен производителем, так и при изменении структуры предложения с точки зрения долей разных по стоимости и оснащению комплектаций", — напомнили авторы исследования.

Этот комментарий подчёркивает, что даже внутри одного модельного ряда итоговые цифры зависят от комплектаций и того, какие версии активнее представлены в продаже.