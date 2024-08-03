Секреты длительного хранения моркови

Морковь является одним из самых распространнёных и полезных корнеплодов, выращиваемых огородниками. Чтобы обеспечить сохранность урожая на всю зиму, важно правильно определить сроки уборки и подобрать подходящие условия для хранения.
Оптимальные сроки уборки моркови
Оптимальным временем для уборки моркови считается период с середины сентября до середины октября. Именно в этот промежуток корнеплоды набирают максимальный размер и завершают накопление питательных веществ.
Если убрать морковь раньше этого периода, она может оказаться мелкой и недозревшей. В то же время, оставлять её в земле слишком долго также нежелательно, так как могут начаться процессы одревеснения и потери сочности.
Для определения готовности моркови к уборке необходимо выкопать несколько корнеплодов и осмотреть их. Созревшая морковь имеет ярко-оранжевый или темно-оранжевый окрас, плотную консистенцию и хорошо развитые листья.
Правила хранения моркови
Успешное хранение моркови зависит от правильной подготовки корнеплодов и создания оптимальных условий. Вот основные рекомендации.
1. Просушка и очистка от земли. После выкапывания морковь нужно тщательно просушить в тени в течение 1-2 дней, очистив от земли. Это поможет избежать загнивания при хранении.
2. Срезание ботвы. Перед закладкой на хранение необходимо срезать ботву, оставляя 1-2 см стебля. Это предотвратит потерю влаги корнеплодами.
3. Выбор подходящего места. Морковь лучше всего хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении с температурой 0-4°C и влажностью 90-95%. Подойдут погреба, подвалы, холодильники.
4. Упаковка и укладка. Для хранения можно использовать деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты или ящики с влажным песком/опилками. Важно укладывать морковь так, чтобы корнеплоды не соприкасались.
Соблюдая эти правила, вы сможете сохранить свежую, сочную морковь на протяжении всей зимы.
Фото: 4028mdk09.
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