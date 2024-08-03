Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Идеальное время и способы хранения: как сохранить морковь свежей на протяжении всей зимы
  1. Главная
  2. Садоводство

Секреты длительного хранения моркови

Идеальное время и способы хранения: как сохранить морковь свежей на протяжении всей зимы

Морковь является одним из самых распространнёных и полезных корнеплодов, выращиваемых огородниками. Чтобы обеспечить сохранность урожая на всю зиму, важно правильно определить сроки уборки и подобрать подходящие условия для хранения.

Оптимальные сроки уборки моркови

Оптимальным временем для уборки моркови считается период с середины сентября до середины октября. Именно в этот промежуток корнеплоды набирают максимальный размер и завершают накопление питательных веществ.

Если убрать морковь раньше этого периода, она может оказаться мелкой и недозревшей. В то же время, оставлять её в земле слишком долго также нежелательно, так как могут начаться процессы одревеснения и потери сочности.

Для определения готовности моркови к уборке необходимо выкопать несколько корнеплодов и осмотреть их. Созревшая морковь имеет ярко-оранжевый или темно-оранжевый окрас, плотную консистенцию и хорошо развитые листья.

Правила хранения моркови

Успешное хранение моркови зависит от правильной подготовки корнеплодов и создания оптимальных условий. Вот основные рекомендации.

1. Просушка и очистка от земли. После выкапывания морковь нужно тщательно просушить в тени в течение 1-2 дней, очистив от земли. Это поможет избежать загнивания при хранении.
2. Срезание ботвы. Перед закладкой на хранение необходимо срезать ботву, оставляя 1-2 см стебля. Это предотвратит потерю влаги корнеплодами.
3. Выбор подходящего места. Морковь лучше всего хранить в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении с температурой 0-4°C и влажностью 90-95%. Подойдут погреба, подвалы, холодильники.
4. Упаковка и укладка. Для хранения можно использовать деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты или ящики с влажным песком/опилками. Важно укладывать морковь так, чтобы корнеплоды не соприкасались.

Соблюдая эти правила, вы сможете сохранить свежую, сочную морковь на протяжении всей зимы.

Фото: 4028mdk09.

Мир

ВВС Израиля заявили об атаке на

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Читать полностью
CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

CENTCOM ВС США заявило о ликвидации ракетной установки хуситов в Йемене

Центральное командование Америки CENTCOM объявило о ликвидации ракеты и пусковой установки хуситов на территории Йемена.

Читать полностью

Общество

Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Татьяна Брухунова посоветовала не оглядываться на мнение людей

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как нужно жить.

Читать полностью
Прохор Шаляпин попросил состарить его возлюбленную:

Прохор Шаляпин попросил состарить его возлюбленную: "Хочется целовать каждую морщинку"

Певец Прохор Шаляпин обратился в салон красоты с необычной просьбой — состарить его возлюбленную.

Читать полностью

Новости