Идеальный способ хранения моркови: узнайте, как сохранить свежесть и вкус на долгие месяцы

Опытные огородники рекомендуют не спешить с уборкой урожая моркови. Лучше всего приступать к этому в конце сентября, когда установится сухая и ясная погода, а температура воздуха снизится до +4...+6 градусов.
Однако не стоит затягивать уборку поздних сортов. Их следует собрать до начала регулярных заморозков - не позже конца сентября, чтобы избежать потерь урожая из-за минусовых температур и затяжных дождей.
Как подготовить морковь к хранению
После выкапывания моркови необходимо обрезать ботву, оставив около 1 см от основания, и тщательно просушить корнеплоды.
Затем нужно отсортировать морковь, оставив на хранение только здоровые и неповрежденные плоды. Остальные можно использовать для переработки.
Как хранить морковь
Оптимальным местом для хранения моркови является подвал с хорошей вентиляцией и температурой около 0...+2 градуса.
Морковь можно поместить в ящики с чуть влажным песком (или верховым торфом) либо в мешки, которые не нужно завязывать.
Некоторые предпочитают обмакивать корнеплоды в смесь из воды и глины, затем сушить их на солнце и хранить в ящиках.
Фото: commons.wikimedia.org/4028mdk09 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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