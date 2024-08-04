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Когда убирать и как хранить морковь
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Идеальный способ хранения моркови: узнайте, как сохранить свежесть и вкус на долгие месяцы

Когда убирать и как хранить морковь

Опытные огородники рекомендуют не спешить с уборкой урожая моркови. Лучше всего приступать к этому в конце сентября, когда установится сухая и ясная погода, а температура воздуха снизится до +4...+6 градусов.

Однако не стоит затягивать уборку поздних сортов. Их следует собрать до начала регулярных заморозков - не позже конца сентября, чтобы избежать потерь урожая из-за минусовых температур и затяжных дождей.

Как подготовить морковь к хранению

После выкапывания моркови необходимо обрезать ботву, оставив около 1 см от основания, и тщательно просушить корнеплоды.

Затем нужно отсортировать морковь, оставив на хранение только здоровые и неповрежденные плоды. Остальные можно использовать для переработки.

Как хранить морковь

Оптимальным местом для хранения моркови является подвал с хорошей вентиляцией и температурой около 0...+2 градуса.

Морковь можно поместить в ящики с чуть влажным песком (или верховым торфом) либо в мешки, которые не нужно завязывать.

Некоторые предпочитают обмакивать корнеплоды в смесь из воды и глины, затем сушить их на солнце и хранить в ящиках.

Фото: commons.wikimedia.org/4028mdk09 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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