Морковная ботва дороже золы: садоводы выбрасывают чёрное золото на костёр

Каждую осень многие садоводы совершают одну и ту же ошибку — сжигают горы морковной ботвы. Над участками стоит сизый дым, а вместе с ним в воздух улетают тысячи рублей. Ведь ботва — это не мусор, а ценный материал, который при правильной переработке превращается в отличное удобрение.

Когда-то ботву тоже считали отходами: собрал её после уборки урожая, отвёз на костёр, получил золу — и дело сделано. Если сжечь несколько тележек, на ветер улетают десятки тысяч в год. Поэтому сегодня всё больше садоводов смотрят на ботву как на бесплатный ресурс, который приносит урожай и экономию.

Почему морковная ботва ценнее, чем кажется

В зелени моркови много азота — столько же, сколько в хорошем навозе. Кроме того, она богата калием, который обычно покупают в составе компоста или минеральных удобрений. В отличие от ботвы томатов и картофеля, морковная безопасна: в ней почти не встречаются болезни и вредители. Поэтому из неё выходит чистый и питательный компост.

Правильно приготовленная смесь способна заменить дорогие покупные грунты. С момента, как начали использовать ботву, урожайность выросла почти в полтора раза, а расходы на подкормки сократились втрое.

Сравнение: ботва против других удобрений