Морковь исчезает за месяц? Ошибка при уборке сводит урожай на нет

Свежая морковь до весны — мечта многих дачников. Но реальность часто оказывается иной: закладываешь урожай в погреб, а через месяц он превращается в вонючую гниющую массу. Злость, обида и потерянные деньги отравляют настроение на всю зиму. Но если разобраться в тонкостях хранения, корнеплоды спокойно долежат до мая сочными и хрустящими.

Почему урожай пропадает

Чаще всего причина не в сырости погреба или плохом урожае, а в ошибках при уборке и закладке. Несколько неверных шагов способны свести на нет все старания. Те, кто освоил правильные методы, знают: морковь можно сохранить свежей до весны без лишних потерь.

Сравнение сроков уборки