Одно неверное движение при уборке — и морковь сгниёт до зимы

Ошибки при хранении овощей могут привести к полной потере урожая. Даже при правильной температуре и влажности морковь часто портится, если нарушить технологию подготовки.

Причины потерь

Основная ошибка — спешка при уборке. Если сразу после выкопки обрезать ботву, когда корнеплод еще влажный, на срезе остаются открытые ткани. Через них морковь теряет влагу и становится уязвимой для гнили.

Правильная последовательность включает две стадии:

Сначала корнеплоды должны полежать 4–6 часов после уборки вместе с ботвой, чтобы подсохнуть. Затем ботву обрезают, оставляя пенек 1–2 сантиметра, и дают срезам подсохнуть еще 6–8 часов до образования защитной корочки.

Нарушение этой схемы резко сокращает срок хранения.

Подготовка хранилища

Перед закладкой урожая помещение необходимо очистить и продезинфицировать. Для обработки стен и пола используют слабый раствор медного купороса (30 граммов на ведро воды).

Важнейший фактор сохранности — температура от 0 до +2 °C. Ее нужно регулярно контролировать, открывая вентиляцию при перегреве. Влажность должна держаться на уровне около 90 %. Для поддержания этого показателя развешивают влажные ткани или оставляют в подвале емкости с водой.

Технология закладки моркови

Для хранения используют деревянные ящики средней глубины. На дно кладут газету или бумагу, затем слой хвойных опилок толщиной два пальца. Морковь укладывают рядами так, чтобы корнеплоды не соприкасались. Каждый слой пересыпают опилками.

Ящики заполняют не более чем на 10–12 килограммов, чтобы их было удобно переносить. Ставить их лучше на подставки или кирпичи, чтобы избежать контакта с холодным полом.

Раз в месяц необходимо осматривать запасы, удалять подпорченные экземпляры и слегка увлажнять опилки при их пересыхании.

Итог хранения

При соблюдении правил сохранить удается до 80–85 % урожая. Морковь остается сочной и хрустящей, пригодной к употреблению даже весной.

Альтернативные способы

При отсутствии подвала корнеплоды можно хранить в холодильнике, завернув в газету. На утепленном балконе морковь держат в ящиках с опилками под плотным укрытием. Дополнительно часть урожая удобно замораживать: натереть на крупной терке и разделить на небольшие порции.

Главное правило

Успех зависит от правильной подготовки: сначала подсушивание после уборки, затем аккуратная обрезка ботвы и формирование защитной корки на срезах. При стабильной температуре и высокой влажности корнеплоды сохраняются до весны практически без потерь.