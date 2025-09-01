Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морковь
Морковь
© flickr.com by Kai Schreiber is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:15

Одно неверное движение при уборке — и морковь сгниёт до зимы

Ошибки при хранении моркови сокращают срок годности урожая до весны

Ошибки при хранении овощей могут привести к полной потере урожая. Даже при правильной температуре и влажности морковь часто портится, если нарушить технологию подготовки.

Причины потерь

Основная ошибка — спешка при уборке. Если сразу после выкопки обрезать ботву, когда корнеплод еще влажный, на срезе остаются открытые ткани. Через них морковь теряет влагу и становится уязвимой для гнили.

Правильная последовательность включает две стадии:

  1. Сначала корнеплоды должны полежать 4–6 часов после уборки вместе с ботвой, чтобы подсохнуть.

  2. Затем ботву обрезают, оставляя пенек 1–2 сантиметра, и дают срезам подсохнуть еще 6–8 часов до образования защитной корочки.

Нарушение этой схемы резко сокращает срок хранения.

Подготовка хранилища

Перед закладкой урожая помещение необходимо очистить и продезинфицировать. Для обработки стен и пола используют слабый раствор медного купороса (30 граммов на ведро воды).

Важнейший фактор сохранности — температура от 0 до +2 °C. Ее нужно регулярно контролировать, открывая вентиляцию при перегреве. Влажность должна держаться на уровне около 90 %. Для поддержания этого показателя развешивают влажные ткани или оставляют в подвале емкости с водой.

Технология закладки моркови

Для хранения используют деревянные ящики средней глубины. На дно кладут газету или бумагу, затем слой хвойных опилок толщиной два пальца. Морковь укладывают рядами так, чтобы корнеплоды не соприкасались. Каждый слой пересыпают опилками.

Ящики заполняют не более чем на 10–12 килограммов, чтобы их было удобно переносить. Ставить их лучше на подставки или кирпичи, чтобы избежать контакта с холодным полом.

Раз в месяц необходимо осматривать запасы, удалять подпорченные экземпляры и слегка увлажнять опилки при их пересыхании.

Итог хранения

При соблюдении правил сохранить удается до 80–85 % урожая. Морковь остается сочной и хрустящей, пригодной к употреблению даже весной.

Альтернативные способы

При отсутствии подвала корнеплоды можно хранить в холодильнике, завернув в газету. На утепленном балконе морковь держат в ящиках с опилками под плотным укрытием. Дополнительно часть урожая удобно замораживать: натереть на крупной терке и разделить на небольшие порции.

Главное правило

Успех зависит от правильной подготовки: сначала подсушивание после уборки, затем аккуратная обрезка ботвы и формирование защитной корки на срезах. При стабильной температуре и высокой влажности корнеплоды сохраняются до весны практически без потерь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осеннее мульчирование в Калужской области проводят после листопада и первых заморозков сегодня в 9:11

Осенняя привычка, которая превращает весну в отдых: садоводы Калужской области знают её цену

Осенняя мульча — важный шаг для защиты корней от зимних морозов. Узнайте, как правильно мульчировать и какие материалы использовать в Калужской области.

Читать полностью » Секреты прикопной траншеи: сохраните овощи свежими до весны естественным способом сегодня в 9:04

Секрет прабабушек: почему они зарывали урожай в землю вместо традиционного хранения

Узнайте, как сохранить урожай без погреба с помощью земляной траншеи. Старинный метод с соломой, дубовыми листьями и снегом обеспечит овощам защиту от морозов, грызунов и гнили до весны.

Читать полностью » Борщевик, аконит и клещевина: токсикологи предупредили об опасных садовых растениях сегодня в 9:03

Одно прикосновение — и ожог: коварные растения, от которых нужно избавляться

Некоторые растения могут быть красивыми, но представлять угрозу для людей и животных. Узнайте, какие зелёные соседи лучше не пускать в свой сад.

Читать полностью » Причины вершинной гнили на плодах: дефицит кальция из-за засухи и холодной воды сегодня в 8:31

Почему ваш урожай портится, и что с этим делать: откройте причины вершинной гнили на томатах

Темные пятна на плодах томатов и перцев – это не просто проблема, а признак вершинной гнили. Узнайте, как предотвратить появление болезни и защитить свой урожай.

Читать полностью » Биологические и химические средства против фузариоза астр: рекомендации специалистов сегодня в 8:23

Выбрасывать угли от костра — ошибка: именно они спасают астры от заразы

Фузариоз способен погубить любимые астры, но у дачников есть целый арсенал способов борьбы с болезнью. Как сохранить клумбу здоровой и цветущей?

Читать полностью » Экологичные методы защиты самшита от моли: феромоны, крапива и масло нима сегодня в 8:12

Не дайте самшитовой моли поглотить ваш сад: сохраните зелень с помощью этих методов

Самшитовая моль угрожает садам! Узнайте о натуральных методах защиты: феромонные ловушки, настой крапивы, масло нима и Bacillus thuringiensis.

Читать полностью » Божьи коровки против тли: как привлечь полезных насекомых в сад без химии сегодня в 8:04

Забудьте про опрыскиватель: три природных союзника расправятся с тлёй за вас — экологично и дешево

Узнайте, как природные хищники — божьи коровки, златоглазки и мухи-сирфиды — могут заменить вредную химию в борьбе с тлёй. Создайте био-баланс в саду, посадив укроп, фацелию и маргаритки, а также избегая инсектицидов!

Читать полностью » Организация пространства в сарае: вертикальное хранение, углы и дверь – 3 полезных трюка сегодня в 7:04

Больше не ищите грабли часами: вертикальное хранение в сарае — гениальное решение проблемы

Оптимизируйте хранение в сарае: вертикальное размещение, угловые полки и организация двери. 5 гениальных идей по организации пространства.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендовали рожь, вику и горчицу как эффективную смесь сидератов
Питомцы

Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных
Садоводство

Почему слои опилок и травы спасают компост от азотного голодания
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди
Еда

Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета
Авто и мото

В России с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила работы автосервисов
Дом

Почему клопы возвращаются после обработки квартиры
Красота и здоровье

Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru