Картофельный рулет
Опубликована сегодня в 7:42

Овощной десерт, который слаще сказки: неожиданная правда о морковном рулете

Как приготовить морковный рулет с маскарпоне: пошаговый рецепт

Задумывались ли вы, как можно удивить своих близких оригинальным десертом? Морковный рулет с сыром маскарпоне — это не только вкусно, но и красиво! Этот легкий и нежный десерт станет настоящей изюминкой на вашем столе.

Ингредиенты

  • Морковь — 350 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Пшеничная мука — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 чайн. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — 0.5 чайн. л.
  • Сливки (не менее 33% жирности) — 170 мл
  • Маскарпоне — 250 г
  • Сахарная пудра — 100 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Морковь очистите, промойте и натрите на мелкой терке. Обратите внимание на качество маскарпоне и сливок — они должны быть свежими и без заменителей.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте до увеличения объема в два раза. Это можно сделать с помощью миксера, что значительно ускорит процесс. Затем добавьте растительное масло и продолжайте взбивать еще минуту.

Если морковь выделила много сока, отожмите ее. Просейте муку с разрыхлителем и солью, затем добавьте к яичной массе и моркови. Хорошо перемешайте до однородной массы. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком и вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 15 минут. Бисквит должен стать золотистым, а шпажка — сухой.

После выпекания переверните бисквит на чистое полотенце, снимите пергамент и аккуратно сверните его в рулет. Оставьте остывать. Взбейте сливки до жестких пиков, затем постепенно добавляйте маскарпоне и сахарную пудру. Регулируйте сладость по своему вкусу. Нанесите крем на бисквит и сверните в рулет.

Посыпьте готовый рулет сахарной пудрой и уберите в холодильник на 2 часа. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или орехами.

