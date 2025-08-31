Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Harshal Hirve is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:19

Секрет простого блюда, которое может заменить соус, гарнир и основное за 30 минут

Рецепт тушеного лука с морковью и томатной пастой на сковороде

Представьте, что вы можете приготовить вкусное блюдо из самых обычных овощей, которое не только насытит, но и станет основой для множества кулинарных экспериментов. А что, если я скажу, что это займет всего 20-30 минут и подойдет даже новичку на кухне? Давайте разберемся, как сделать лук с томатной пастой и морковью на сковороде — универсальное лакомство, которое может быть гарниром, соусом или самостоятельным блюдом.

Ингредиенты: что понадобится

Для этого простого рецепта не нужны редкие продукты — все, что есть на кухне у большинства. Вот список на 2-4 порции:

  • Морковь среднего размера: 4 штуки (выбирайте ярко-оранжевые — они слаще и сочнее, что сделает блюдо насыщенным).
  • Лук крупный: 2 штуки.
  • Растительное масло: 4 столовые ложки (или оливковое для более нежного вкуса).
  • Томатная паста (или кетчуп, или томатный сок по вкусу): 2 столовые ложки.
  • Вода: 100 мл (по необходимости, чтобы регулировать густоту).
  • Соль: по вкусу.
  • Сахар: 0,25 чайной ложки (для баланса вкуса).
  • Перец черный молотый: по вкусу (можно добавить любимые специи).

Шаги приготовления: пошагово и просто

Теперь перейдем к самому интересному — приготовлению. Я всегда начинаю с подготовки, чтобы все было под рукой. Вот как это делается:

Очистите морковь и лук от кожуры, ополосните и обсушите полотенцем. Это важно, чтобы овощи не "плавали" в лишней влаге.

Лук нарежьте тонкими перьями, а морковь натрите на крупной терке или нарежьте брусочками. Не мельчите слишком сильно — иначе морковь превратится в кашу во время тушения.

Разогрейте масло на сковороде и отправьте туда морковь. Жарьте на среднем огне 1-2 минуты, помешивая, пока она не станет чуть мягкой. Совет: используйте чугунную сковороду для равномерного нагрева.

Бросьте лук к моркови, посолите слегка и жарьте до золотистого оттенка. Перемешивайте, чтобы ничего не подгорело.

Разбавьте томатную пасту водой и влейте в сковороду. Посолите, поперчите, добавьте сахар и специи. Можно экспериментировать с паприкой или чесноком для пикантности.

Перемешайте все, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10-15 минут. Периодически открывайте крышку и помешивайте. Если соус слишком жидкий, снимите крышку и выпарите лишнее.

Готовое блюдо подавайте горячим или холодным, посыпав зеленью. Оно отлично хранится в холодильнике 2-3 дня.

Полезные советы

Используйте этот овощной микс для супов, борща или как начинку для голубцов. Он идеально сочетается с гречкой, мясом, рыбой или даже пастой. Попробуйте добавить его в омлет — получится вкусно и сытно!

Приятного аппетита! Этот рецепт доказывает, что простота — ключ к кулинарному успеху.

