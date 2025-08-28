Главный овощ под носом: почему морковь обходит дорогие суперфуды

Россияне чаще кладут в корзину огурцы и помидоры, но, как отметила терапевт Ольга Сухарева в своём Telegram-канале, настоящий чемпион по пользе нередко остаётся в тени. Речь идёт о моркови.

Почему морковь заслуживает больше внимания

"Морковь содержит целое море витамина А, что важно для поддержания иммунной системы, зрения, кожи, а также роста и развития", — подчеркнула врач.

Помимо этого, в составе корнеплода есть полиацетилены — вещества, снижающие риск развития сразу нескольких видов рака.

Польза для пищеварения и диет

Морковь можно без опасений включать даже в диету low FODMAP, так как она не вызывает газообразование. А благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки овощ помогает снизить уровень холестерина и предотвращает запоры.

Итог

Простой, доступный и привычный овощ способен принести организму куда больше пользы, чем многие экзотические продукты.