Морковь
Морковь
© commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:08

Если не защитить морковь сейчас — морковная муха уничтожит её уже к следующему сезону

Морковная муха откладывает яйца во второй половине лета — защита урожая обязательна

До уборки моркови остаётся совсем немного, но именно август — решающий месяц для качества урожая. Сейчас важно помочь корнеплодам стать крупными, сладкими и крепкими.

1. Рыхление, прополка и окучивание

  • Регулярно рыхлите почву, чтобы убрать лишнюю влагу и дать воздуху доступ к корням.

  • Удаляйте сорняки — они забирают питание и влагу.

  • Подокучивайте "плечики" моркови, чтобы они не зеленели и не горчили.

2. Защита от морковной мухи

Во второй половине лета начинается второй лёд морковной мухи. Она откладывает яйца в почву, и личинки поразят морковь уже в следующем сезоне.
Что делать:

  • даже если вредителя не было, используйте отпугивающие средства;

  • присыпайте междурядья табачной пылью, красным перцем или опилками, пропитанными берёзовым дёгтем;

  • обновляйте обработку каждые 10 дней.

3. Подкормка для сладости и крепости

Последняя подкормка проводится именно в августе.

  • Возьмите калийное удобрение (сульфат калия, монофосфат калия или золу — 1 стакан на ведро воды).

  • Добавьте борную кислоту (2 г на 10 л воды, если летом уже вносили — дозу сократить вдвое).

  • Поливайте морковь прямо по ботве.

Позже подкормки уже не нужны — растения не успеют усвоить питание до уборки урожая.

Таким образом, август — время последнего рывка. Немного усилий сейчас, и морковь порадует отличным вкусом и лёжкостью.

