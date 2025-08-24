Если не защитить морковь сейчас — морковная муха уничтожит её уже к следующему сезону
До уборки моркови остаётся совсем немного, но именно август — решающий месяц для качества урожая. Сейчас важно помочь корнеплодам стать крупными, сладкими и крепкими.
1. Рыхление, прополка и окучивание
-
Регулярно рыхлите почву, чтобы убрать лишнюю влагу и дать воздуху доступ к корням.
-
Удаляйте сорняки — они забирают питание и влагу.
-
Подокучивайте "плечики" моркови, чтобы они не зеленели и не горчили.
2. Защита от морковной мухи
Во второй половине лета начинается второй лёд морковной мухи. Она откладывает яйца в почву, и личинки поразят морковь уже в следующем сезоне.
Что делать:
-
даже если вредителя не было, используйте отпугивающие средства;
-
присыпайте междурядья табачной пылью, красным перцем или опилками, пропитанными берёзовым дёгтем;
-
обновляйте обработку каждые 10 дней.
3. Подкормка для сладости и крепости
Последняя подкормка проводится именно в августе.
-
Возьмите калийное удобрение (сульфат калия, монофосфат калия или золу — 1 стакан на ведро воды).
-
Добавьте борную кислоту (2 г на 10 л воды, если летом уже вносили — дозу сократить вдвое).
-
Поливайте морковь прямо по ботве.
Позже подкормки уже не нужны — растения не успеют усвоить питание до уборки урожая.
Таким образом, август — время последнего рывка. Немного усилий сейчас, и морковь порадует отличным вкусом и лёжкостью.
