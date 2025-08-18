Три недели до сбора: почему именно сейчас нельзя оставлять морковь без внимания

Август для садоводов — это не только время сбора урожая. Для некоторых культур именно сейчас наступает решающая стадия развития. Морковь продолжает активно формировать корнеплод, и именно в этот момент можно повлиять на его вкус, размер и сочность. Грамотная подкормка в августе — залог того, что морковь вырастет прямой, крупной и сладкой.

Какие удобрения нужны в августе

На этом этапе важно сосредоточиться не на росте ботвы, а на питании корнеплода.

Калий отвечает за размер и форму моркови.

Фосфор влияет на вкус и содержание сахаров.

Азот в августе использовать нельзя — он стимулирует рост зелёной массы, а не самих корнеплодов.

Натуральные источники калия

Древесная зола — доступное и безопасное удобрение. Её можно просто рассыпать в междурядьях и заделать в почву или приготовить настой: 2 стакана золы залить ведром кипятка, настоять сутки, процедить и использовать для полива.

Борная кислота для сладости

Бор способствует накоплению сахаров. Раствор готовят так: 1 ч. л. борной кислоты растворяют в 1 л горячей воды и доводят объём до 10 л холодной. Этим раствором опрыскивают ботву (но не поливают почву).

Минеральные комплексы

Монокалийфосфат содержит оптимальное сочетание калия и фосфора. Его разводят по инструкции и вносят под корень. Особенно актуально для позднеспелых сортов: подкормка вносят за 3-4 недели до сбора урожая, то есть вплоть до конца августа.

Правильный полив в конце лета

К концу августа корнеплоды уже набрали вес и не требуют большого количества влаги. Достаточно поливать морковь 3-4 раза в месяц, расходуя около 20 литров воды на 1 м². При дождливой погоде поливы сокращают или полностью отменяют, чтобы избежать растрескивания плодов.

Три любопытных факта о моркови

В Средневековье морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматной зелени и семян.

Оранжевый цвет морковь приобрела благодаря голландским селекционерам XVII века — ранее преобладали белые, фиолетовые и жёлтые сорта.

Чем ровнее и крупнее корнеплоды, тем стабильнее был режим полива и питания во время их роста.

Августовская подкормка помогает моркови накопить сахара и сформировать плотный, ровный корнеплод. Калий и фосфор — главные элементы этого периода, а правильный полив завершает цикл ухода. Если уделить внимание растениям сейчас, осенью они отблагодарят щедрым и вкусным урожаем.