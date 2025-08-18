Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морковь на грядке
Морковь на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:08

Три недели до сбора: почему именно сейчас нельзя оставлять морковь без внимания

Подкормка в конце лета превращает обычную морковь в сладкий и крупный урожай

Август для садоводов — это не только время сбора урожая. Для некоторых культур именно сейчас наступает решающая стадия развития. Морковь продолжает активно формировать корнеплод, и именно в этот момент можно повлиять на его вкус, размер и сочность. Грамотная подкормка в августе — залог того, что морковь вырастет прямой, крупной и сладкой.

Какие удобрения нужны в августе

На этом этапе важно сосредоточиться не на росте ботвы, а на питании корнеплода.

  • Калий отвечает за размер и форму моркови.
  • Фосфор влияет на вкус и содержание сахаров.
  • Азот в августе использовать нельзя — он стимулирует рост зелёной массы, а не самих корнеплодов.

Натуральные источники калия

Древесная зола — доступное и безопасное удобрение. Её можно просто рассыпать в междурядьях и заделать в почву или приготовить настой: 2 стакана золы залить ведром кипятка, настоять сутки, процедить и использовать для полива.

Борная кислота для сладости

Бор способствует накоплению сахаров. Раствор готовят так: 1 ч. л. борной кислоты растворяют в 1 л горячей воды и доводят объём до 10 л холодной. Этим раствором опрыскивают ботву (но не поливают почву).

Минеральные комплексы

Монокалийфосфат содержит оптимальное сочетание калия и фосфора. Его разводят по инструкции и вносят под корень. Особенно актуально для позднеспелых сортов: подкормка вносят за 3-4 недели до сбора урожая, то есть вплоть до конца августа.

Правильный полив в конце лета

К концу августа корнеплоды уже набрали вес и не требуют большого количества влаги. Достаточно поливать морковь 3-4 раза в месяц, расходуя около 20 литров воды на 1 м². При дождливой погоде поливы сокращают или полностью отменяют, чтобы избежать растрескивания плодов.

Три любопытных факта о моркови

  • В Средневековье морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматной зелени и семян.
  • Оранжевый цвет морковь приобрела благодаря голландским селекционерам XVII века — ранее преобладали белые, фиолетовые и жёлтые сорта.
  • Чем ровнее и крупнее корнеплоды, тем стабильнее был режим полива и питания во время их роста.

Августовская подкормка помогает моркови накопить сахара и сформировать плотный, ровный корнеплод. Калий и фосфор — главные элементы этого периода, а правильный полив завершает цикл ухода. Если уделить внимание растениям сейчас, осенью они отблагодарят щедрым и вкусным урожаем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему магнолия не цветет: решение найдено в правильной подкормке сегодня в 12:44

Магнолия расцветет пышнее, чем когда-либо: вот секрет подкормки от опытного садовода

Узнайте, как правильно подкармливать магнолии для обильного цветения и здоровья. Советы от эксперта по уходу за магнолиями и выбору удобрений.

Читать полностью » В Тверской области сухой ручей используют как дренаж при паводках и дождях сегодня в 12:12

Тверская область превращает лужи в красоту: сухой ручей спасает сад и делает вау-эффект

Узнайте, как создать сухой ручей на даче в Тверской области! Пошаговая инструкция, выбор материалов, посадка растений для защиты от паводков и украшения сада.

Читать полностью » Как чайные пакетики улучшают газон: секреты подкормки и защиты от вредителей сегодня в 11:28

Газон будет как новый: вот что нужно закопать возле травы – дешево и сердито

Узнайте, как использованные чайные пакетики могут стать ценным ресурсом для улучшения газона! Экологичные способы подкормки и борьбы с вредителями раскроют садоводы.

Читать полностью » В Рязанской области воду с дачных участков разрешено отводить только в согласованные кюветы сегодня в 11:23

Грунтовые воды атакуют — Рязанская область отвечает: один приём продлевает жизнь дому и саду

Весенний паводок в Рязанской области? Узнайте, как сделать эффективный дренаж участка своими руками. Пошаговая инструкция и советы для дачников.

Читать полностью » Чем подкармливать кинзу: перегной, зола и минеральные удобрения в период роста сегодня в 10:39

Хотели пышную зелень, а получили пустую грядку: правда о посевах кинзы

Узнайте, как правильно подготовить семена кинзы, чтобы получить богатый урожай. Секреты полива, почвы, времени посева и подкормок для пышной зелени.

Читать полностью » Сад без химии: 5 шагов к защите огорода от вредителей народными средствами сегодня в 10:28

Вредители не пройдут: 5 шагов к идеальной защите сада без химии – ваши растения будут здоровы

Защитите свой сад от вредителей без химии! Эффективные народные средства и методы для здорового урожая. Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью » Настурция: натуральная защита огорода — отпугивает, приманивает, привлекает сегодня в 9:28

Вредители в панике бегут с огорода: настурция как природный щит — вот как её использовать

Настурция защитит огород от вредителей! Отпугивает колорадских жуков, привлекает божьих коровок. Эффективное и экологичное решение. Узнайте как использовать!

Читать полностью » Природный стиль сада в Смоленской области: какие растения выбрать и когда сажать вчера в 9:26

Луг вместо газона и лесная опушка у калитки: неожиданный тренд для смоленских дач

Создайте уникальный 'дикий' сад в Смоленской области с помощью натуральных методов и местных растений, которые преодолеют погодные капризы.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки шести жертв землетрясения IV века в Гераклее Синтике
Спорт и фитнес

Фитнес-коуч Майк Кнойер назвал способ снизить мышечную боль у новичков
Питомцы

Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев
Еда

Специи барбарис и зира усиливают аромат и вкус плова при закладке в казан
Наука и технологии

Ученые обнаружили африканские корни у жителей раннесредневековой Британии
Наука и технологии

Археологи нашли уникальную брошь железного века в Лапландии
Культура и шоу-бизнес

Forbes: цифровой релиз "F1" с Брэдом Питтом состоится 22 августа
Наука и технологии

Учёные обнаружили древнейшие зубы Homo в Эфиопии возрастом 2,8 млн лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru