Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морковный торт
Морковный торт
© freepik.com by wahyu_t is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:42

Дешёвые ингредиенты для роскошного десерта: морковь как ключ к экономичному празднику

Как приготовить морковно-сметанный торт по рецепту кулинарных экспертов

Хотите удивить гостей необычным, но при этом очень вкусным десертом? Морковно-сметанный торт — именно то, что нужно! Его сочный бисквит с ароматными специями и нежный крем станут отличным завершением любого праздника.

Особенности и ингредиенты

Морковь в тесте придаёт бисквиту особую влажность и вкус. В рецепт можно добавить орехи, сухофрукты и любимые специи — например, корицу или имбирь. Крем получается воздушным и нежным благодаря сочетанию сметаны, творожного сыра и сливок.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Морковь (натертая, слегка отжатая) — 200 г
  • Растительное масло — 90 г
  • Орехи (пекан или грецкие) — 50 г
  • Сода — 5 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Молотая корица — 0.5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сметана 25-30% — 300 г
  • Творожный сыр — 190 г
  • Сливки 33-35% — 60 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Апельсиновая цедра — по вкусу

Приготовление бисквита: шаг за шагом

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры — так бисквит получится более воздушным и мягким. Морковь натираем на мелкой терке и слегка отжимаем.

Яйца взбиваем с сахаром 15-20 минут до пышной светлой пены. Затем аккуратно вводим растительное масло, продолжая взбивать на маленькой скорости.

Просеиваем муку, добавляем соль, соду, разрыхлитель и корицу. Можно экспериментировать и с другими специями — имбирь, кардамон, мускатный орех отлично подойдут.

Орехи слегка подсушиваем и рубим. Добавляем их к моркови. При желании добавьте изюм или другие сухофрукты. Порциями вводим сухие компоненты и морковь с орехами в яично-масляную смесь. Аккуратно перемешиваем лопаткой, чтобы сохранить воздушность.

Тесто разливаем по двум формам диаметром около 16 см (смазывать не нужно). Выпекаем при 160°С около 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Готовый бисквит остужаем, аккуратно вынимаем из формы и заворачиваем в пищевую пленку. Оставляем в холодильнике минимум на 8 часов — так торт станет более влажным и не будет крошиться.

Приготовление крема

  • Если сметана жидковата, её лучше откинуть в марле на ночь, чтобы стекла сыворотка и крем стал гуще.
  • Взбиваем сметану, творожный сыр, сливки и сахарную пудру до однородной густой консистенции.
  • Добавляем апельсиновую цедру для свежести и аромата, аккуратно перемешиваем.

Разрезаем бисквит на 3-4 коржа (если один корж сломался, можно сделать меньше слоев).

Каждый корж промазываем кремом. Для "голого" торта достаточно тонкого слоя крема на боках и верхушке, но можно покрыть торт полностью, увеличив порцию крема. Украшаем по вкусу: кремовые розочки, орешки или сухофрукты — всё зависит от вашей фантазии.

Домашний морковно-сметанный торт сохраняет свежесть в холодильнике 2-3 дня при температуре 2-4°С. Перед подачей дайте ему немного постоять при комнатной температуре, чтобы крем стал мягче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние конфеты из какао приготовьте с орехами и семенами по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 4:39

Какао-десерт для умных: дешевле фабрики, вкуснее и полезнее в два раза

Узнайте, как быстро и просто приготовить натуральные домашние конфеты из какао с орехами и семенами — вкусное и полезное лакомство без химии.

Читать полностью » Баклажаны на углях: пошаговый рецепт приготовления для пикника сегодня в 4:24

Быстро, просто и вкусно: как приготовить идеальные баклажаны на углях без лишних хлопот

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочные баклажаны на решетке на углях с ароматным томатным маринадом и чесночной заправкой — идеальная закуска для пикника!

Читать полностью » Французский шеф Лоран Мариотт показал рецепт салата из фасоли и инжира сегодня в 3:37

Летний ужин за 10 минут: фасоль и инжир превращаются в изысканный салат

Хрустящая стручковая фасоль в новом амплуа: неожиданное сочетание с инжиром и сыром превращает обычный овощ в звезду летнего салата.

Читать полностью » Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров сегодня в 3:21

Что происходит с картошкой и щукой за час в духовке — вы не поверите

Представьте аромат щуки с картошкой в духовке — простой рецепт для семейного ужина. Специи, овощи и нежная рыба создают неповторимый вкус. Готовы удивить гостей?

Читать полностью » Рецепт приготовления ленивых голубцов в мультиварке сегодня в 3:09

Голубцы, которые не требуют сворачивания листьев — праздник вкуса за час

Вкусные ленивые голубцы в мультиварке с фаршем и рисом — простой рецепт для сытного обеда. Что скрывается в этом ароматном блюде? Узнайте, как приготовить без лишних усилий!

Читать полностью » Лаваш с творогом и зеленью: ингредиенты и шаги приготовления сегодня в 2:17

Лёгкая закуска или гастрономический взрыв? Лаваш с творогом, который удивит даже гурманов

Лаваш с творогом и зеленью — простой и быстрый рецепт аппетитных рулетиков. Идеально для пикника и праздничного стола, легко готовится и всегда вкусен!

Читать полностью » Рецепт классического чизкейка в духовке: пошаговая инструкция сегодня в 2:10

Чизкейк в духовке — мягкий и воздушный: всё решает одна хитрость

Идеальный чизкейк можно приготовить дома без лишних хлопот. Главное — знать тонкости, которые делают десерт пышным и нежным.

Читать полностью » Как приготовить жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках сегодня в 2:06

От простой свинины до настоящего гастрономического праздника — как это возможно

Сытное и ароматное жаркое из свинины с картошкой и грибами в горшочках — простой рецепт для уютного обеда или праздничного стола. Узнайте, как приготовить это вкусное блюдо!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Лучшее время для поездки на Камчатку: сезонные особенности
Культура и шоу-бизнес

Дженнифер Энистон объяснила, почему никогда не посещала Met Gala
Садоводство

3 факта огородной революции: забудьте про лопату ради богатого урожая
Красота и здоровье

Врач Ханмирзоева: гормональный имплант признан наиболее эффективным средством контрацепции
Еда

Рецепт жареных грибов с сыром: ингредиенты и шаги
Дом

Подборка комнатных растений, которые подойдут начинающим
Авто и мото

Минтранс Подмосковья предупредил водителей об опасности лосей на дорогах в брачный сезон
Садоводство

Вероника Теген: удаление бутонов помогает перцу быстрее созреть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet