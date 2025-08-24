Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свежая морковь
Свежая морковь
© commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:13

Вся морковь в трещинах? Вот что надо делать, чтобы сохранить ее целой

Агрономы назвали главные ошибки, из-за которых морковь покрывается трещинами

Каждый садовод мечтает выкопать к осени ровные, сладкие и сочные корнеплоды. Но вместо этого на руках оказываются морковки, покрытые трещинами, будто их кто-то специально испортил. Такой результат огорчает, ведь уход был тщательным, а урожай планировался щедрый. На самом деле растрескивание не появляется случайно — это прямое следствие определённых условий и действий, особенно в конце сезона.

Ошибки, которые приводят к трещинам

Главная причина — резкое изменение влажности почвы. После затяжной засухи сильный полив или ливень становятся для моркови настоящим стрессом. Корнеплод вбирает влагу слишком быстро, внутренние ткани набухают, а кожица не успевает растянуться. В итоге появляются продольные трещины, портящие и вид, и лёжкость овоща.

Ситуация усугубляется, если уборка проводится сразу после дождя. В этот момент морковь насыщена влагой и находится в состоянии максимального тургора, из-за чего даже небольшое механическое усилие может вызвать новые повреждения. Чтобы этого избежать, полив прекращают за 7-10 дней до уборки, а после дождей стараются дождаться естественного подсыхания почвы.

Почва и сорт имеют значение

Не последнюю роль играет и тип земли. В тяжёлых глинистых почвах, которые склонны к образованию корки и неравномерному высыханию, риск трещин возрастает. Здесь помогает рыхление междурядий после дождей — оно улучшает аэрацию и ускоряет испарение лишней влаги.

Выбор сорта также влияет на качество урожая. Короткие и среднеплодные виды моркови гораздо реже растрескиваются, чем длинные. Поэтому, если вы планируете позднюю уборку и хранение, стоит отдавать предпочтение именно им.

Как правильно убирать урожай

Когда приходит время сбора, важно действовать максимально аккуратно. Вместо лопаты лучше использовать вилы, чтобы приподнять слой земли, а корнеплод вытянуть за ботву. Не стоит стучать морковью друг о друга, очищая её от земли — микротрещины появятся мгновенно. Почву лучше убрать руками или мягкой щёткой.

После уборки ботву нужно сразу обрезать, оставив пенёк в 0,5-1 см. Это не позволит моркови прорастать при хранении. Повреждённые и растрескавшиеся экземпляры лучше пустить на переработку или консервирование, а в закрома отправлять только целые и здоровые корнеплоды.

Три любопытных факта о моркови

  • В Средние века морковь использовали не только как пищу, но и как лекарство: настои из корнеплодов применяли для улучшения пищеварения.
  • Современные селекционеры вывели сорта, устойчивые к растрескиванию, и они всё чаще появляются на российских дачах.
  • Оранжевый цвет моркови стал привычным не сразу: изначально в Европе выращивали фиолетовые и жёлтые виды, а оранжевая форма появилась в Нидерландах как символ династии Оранских.

Как сохранить урожай дольше

Чтобы морковь хранилась без проблем, важно не только аккуратно её выкопать, но и правильно подготовить. Урожай раскладывают в ящики, пересыпая песком или опилками. Помещение для хранения должно быть прохладным и тёмным. Треснувшие плоды лучше использовать в ближайшее время: для супов, тушения или домашних заготовок.

Трещины на моркови — результат ошибок в уходе, а не неизбежность. Контроль полива, выбор сорта, правильная уборка и хранение помогут собрать урожай, который будет радовать не только вкусом, но и внешним видом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ландшафтники объяснили, как устроить пруд без техники в условиях климата Самарской области сегодня в 12:22

Пруд у дома спасёт жаркое лето Самарской области — один секрет уберёт зелень и запах

Пруд без насоса в Самарской области — не миф. Правильная глубина, тень и зелёный фильтр держат воду чистой всё лето. Разбираем схему, ошибки и сезонный уход.

Читать полностью » От вредителей до урожая: как сода становится незаменимым помощником садовода сегодня в 11:51

Урожай может погибнуть за неделю — но этот порошок легко остановит катастрофу

Узнайте, как использовать пищевую соду для защиты растений от вредителей и болезней, улучшения роста и повышения урожайности в вашем саду.

Читать полностью » Ландшафтные эксперты назвали растения для теневой зоны у забора в Ярославской области сегодня в 11:49

Снег не сломает и дождь не утопит: как дачники Ярославской области оживляют забор за выходные

Метр у забора в Ярославской области может кормить, защищать от ветра и радовать глаз. Готовая схема: живые стены, миксбордеры, дренаж и растения, что переживут зиму.

Читать полностью » Как правильный севооборот влияет на здоровье почвы и урожай сегодня в 10:51

После огурцов и томатов грядка превращается в рассадник болезней: как этого избежать

Узнайте секреты успешного севооборота, чтобы избежать болезней и вредителей на вашем огороде. Где искать оптимальные культуры после томатов и огурцов?

Читать полностью » Эксперты: полив томатов в августе ведёт к растрескиванию и развитию грибков сегодня в 10:15

Главный лайфхак августа: 5 дел, которые крадут силы и не приносят пользы

Август для садоводов полон заблуждений: выясните, какие 5 распространенных методов могут навредить вашему урожаю и какие действия лучше исключить.

Читать полностью » Как дрожжевая подкормка поможет петуниям: секреты идеального ухода сегодня в 9:51

Заправьте петунии дрожжевой магией: путь к обильному цветению никогда не был проще

Узнайте, как дрожжевая подкормка поможет вашим петуниям расцвести обильно и долго. Простая формула и правильное применение для великолепных результатов.

Читать полностью » Морковная муха откладывает яйца во второй половине лета — защита урожая обязательна сегодня в 9:08

Если не защитить морковь сейчас — морковная муха уничтожит её уже к следующему сезону

Август — решающий месяц для качества моркови. Узнайте, как добиться крупного и сладкого урожая с помощью трех простых шагов.

Читать полностью » Секреты цветочной арки: как выбрать растения для Мордовии сегодня в 9:04

Цветочная арка в Мордовии: как не потерять красоту при сильных ветрах

Цветочная арка — необъятный символ гостеприимства в Мордовии. Узнайте, какие лианы помогут сохранить её красоту в холодные зимы и как ухаживать за растениями!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора
Туризм

10 лучших способов провести время в Риме
Спорт и фитнес

Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку
ЮФО

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок
Наука и технологии

Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав
Авто и мото

Автостат: импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос на 111% с начала 2025 года
Еда

Лук при жарке картофеля добавляют через треть времени готовки, а соль — в конце
Наука и технологии

Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru