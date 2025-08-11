Нежный вкус, который напоминает о детстве: попробуйте этот салат

Хотите приготовить лёгкий, но питательный салат из доступных продуктов? Этот вариант с морковью, сыром, яйцом и чесноком — идеальный выбор для будничного ужина или праздничного стола. Готовится быстро, а результат порадует нежным вкусом и аппетитным видом.

Ингредиенты

Морковь — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез (или сметана, йогурт) — 50 г

Петрушка, соль — по вкусу

Как приготовить

Яйца отварите вкрутую (8-10 минут), охладите и очистите. Натрите на крупной тёрке. Морковь тщательно вымойте щёткой, очистите и натрите. Сыр измельчите на тёрке (можно крупной или средней). Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Петрушку промойте и нарежьте.

Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и заправку (майонез, сметану или йогурт). Аккуратно перемешайте. Выложите салат в порционные тарелки или общую салатницу. Украсьте зеленью и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Совет