Нежный вкус, который напоминает о детстве: попробуйте этот салат
Хотите приготовить лёгкий, но питательный салат из доступных продуктов? Этот вариант с морковью, сыром, яйцом и чесноком — идеальный выбор для будничного ужина или праздничного стола. Готовится быстро, а результат порадует нежным вкусом и аппетитным видом.
Ингредиенты
- Морковь — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез (или сметана, йогурт) — 50 г
- Петрушка, соль — по вкусу
Как приготовить
Яйца отварите вкрутую (8-10 минут), охладите и очистите. Натрите на крупной тёрке. Морковь тщательно вымойте щёткой, очистите и натрите. Сыр измельчите на тёрке (можно крупной или средней). Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Петрушку промойте и нарежьте.
Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и заправку (майонез, сметану или йогурт). Аккуратно перемешайте. Выложите салат в порционные тарелки или общую салатницу. Украсьте зеленью и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.
Совет
- Для пикантности добавьте щепотку молотого перца.
- Если любите острое, замените свежую морковь на корейскую.
