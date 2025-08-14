Почему хозяйки добавляют в рулет неожиданный ингредиент

Что может быть лучше нежного рулета, который сочетает в себе сладость моркови и пикантность сырной начинки? Этот рецепт удивит вас простотой и потрясающим вкусом. Готовится он из доступных ингредиентов, а результат выглядит по-настоящему празднично!

Ингредиенты

Морковь — 500 г

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Твёрдый сыр — 50 г

Плавленый сыр — 180 г (2 сырка)

Майонез — 50 г

Зелёный лук — 100 г

Укроп и другая зелень — по вкусу

Как приготовить

Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до мягкости. Отделите желтки от белков, добавьте их к моркови вместе с зеленью, солью и перцем. Охлаждённые белки взбейте с щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно смешайте их с морковной массой. Выложите тесто на пергамент (слой не тоньше 0,5 см) и выпекайте 15 минут при 180°C.

Натрите твёрдый и плавленый сыр (чтобы легче терлось, подморозьте сырки). Добавьте зелёный лук, майонез и специи, хорошо перемешайте. Готовый бисквит переверните на пищевую плёнку и снимите пергамент. Распределите начинку, затем аккуратно сверните рулет. Дайте ему пропитаться в холодильнике (лучше оставить на ночь). Перед подачей нарежьте на порции — и наслаждайтесь.