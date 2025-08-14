Почему хозяйки добавляют в рулет неожиданный ингредиент
Что может быть лучше нежного рулета, который сочетает в себе сладость моркови и пикантность сырной начинки? Этот рецепт удивит вас простотой и потрясающим вкусом. Готовится он из доступных ингредиентов, а результат выглядит по-настоящему празднично!
Ингредиенты
- Морковь — 500 г
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 30 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Твёрдый сыр — 50 г
- Плавленый сыр — 180 г (2 сырка)
- Майонез — 50 г
- Зелёный лук — 100 г
- Укроп и другая зелень — по вкусу
Как приготовить
Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Обжарьте на смеси сливочного и растительного масел до мягкости. Отделите желтки от белков, добавьте их к моркови вместе с зеленью, солью и перцем. Охлаждённые белки взбейте с щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно смешайте их с морковной массой. Выложите тесто на пергамент (слой не тоньше 0,5 см) и выпекайте 15 минут при 180°C.
Натрите твёрдый и плавленый сыр (чтобы легче терлось, подморозьте сырки). Добавьте зелёный лук, майонез и специи, хорошо перемешайте. Готовый бисквит переверните на пищевую плёнку и снимите пергамент. Распределите начинку, затем аккуратно сверните рулет. Дайте ему пропитаться в холодильнике (лучше оставить на ночь). Перед подачей нарежьте на порции — и наслаждайтесь.
