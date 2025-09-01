Морковная икра с томатной пастой: готовьте быстрее, чем вы думаете, и экономьте до 50% на ингредиентах

Вы когда-нибудь пробовали икру из моркови? Это не просто закуска, а настоящее гастрономическое открытие, которое способно удивить даже самых искушённых гурманов. Яркая, насыщенная и очень ароматная, такая икра отлично сочетается с хлебом, мясом и картофелем, а также может стать основой для первых блюд.

Ингредиенты для морковной икры

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся:

Морковь — 500 г

Лук — 250 г

Томатная паста — 200 г

Растительное масло — 150 г

Лавровый лист — 2 шт.

Чеснок (по желанию) — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Душистый перец — по вкусу

Как приготовить морковную икру: пошаговое руководство

Первым делом подготовьте все ингредиенты. Морковь, лук и чеснок очистите и тщательно промойте. Томатную пасту разведите водой до консистенции нежирной сметаны — примерно 150 мл на 200 г пасты. Хорошо перемешайте, чтобы смесь стала однородной.

Далее переложите томатную массу в небольшую кастрюлю и добавьте лавровый лист с душистым перцем. Влейте чуть больше половины растительного масла, оставшуюся часть масла отложите для обжарки моркови. Всё тщательно перемешайте.

Нарежьте лук мелкими кубиками и отправьте его в кастрюлю с томатной смесью. Поставьте на сильный огонь и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимального и тушите, периодически помешивая, около 20-30 минут, пока лук не станет мягким.

Пока лук тушится, натрите морковь на мелкой тёрке. В сковороду влейте остатки масла, добавьте морковь и обжарьте на сильном огне 4-5 минут, регулярно помешивая, чтобы не пригорела. Затем влейте немного кипятка, размешайте и тушите на слабом огне около 10 минут до мягкости моркови.

Проверьте томатный соус: жидкость должна частично выпариться, а масса — слегка загустеть. Добавьте в кастрюлю натёртый чеснок и посолите по вкусу. Чеснок можно не использовать, вкус от этого не пострадает.

Затем соедините томатный соус с морковью в сковороде, перемешайте и тушите вместе ещё около 5 минут. Попробуйте икру на вкус и, если нужно, досолите. В некоторых рецептах советуют добавить немного сахара, но сладости моркови обычно хватает.

Существует два способа довести икру до готовности. Первый — тушить её в сковороде под крышкой на слабом огне около 30 минут. Второй, более интересный вариант — запечь икру в духовке. Для этого выложите массу в огнеупорную форму, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 140-160°C духовку на полчаса. Важно, чтобы икра не жарилась, а томилась при низкой температуре.

Готовую икру можно хранить в холодильнике до 6-7 дней. Если не успеваете съесть сразу, разложите её по небольшим пакетикам по 2-3 столовые ложки и заморозьте. Такая заготовка отлично подходит для быстрого приготовления солянки или других супов: просто добавьте размороженную икру на этапе зажарки и проварите ещё 5-7 минут. Получается очень вкусно и сытно!

Морковная икра с томатной пастой — это простой и универсальный рецепт, который легко впишется в любой рацион. Она станет отличной альтернативой привычным закускам и добавит ярких красок в ваше меню.