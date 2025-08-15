Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:05

Морковь не будет гнить зимой: в августе делаю это — простой, но эффективный способ

Августовский уход за морковью: как получить сладкий и крупный урожай

Именно в августе морковь активно набирает массу, насыщается сахарами и приобретает яркий цвет. Это решающий этап, когда правильный уход определяет вкус, размер и лёжкость корнеплодов на всю зиму.

Полив: стабильная влага без переизбытка

Во второй половине лета моркови особенно важно поддерживать стабильную влажность почвы. Недостаток влаги приводит к замедлению роста и растрескиванию корнеплодов, а избыток — к гнилям.

Как поливать:

  • Обильно, но нечасто — чтобы вода проникала на глубину 20–25 см.

  • Лучшее время — утро или вечер, без палящего солнца.

Подкормка для сладости и лёжкости

Август — оптимальное время для калийно-борного питания, которое улучшает вкус и укрепляет иммунитет.

Рецепт раствора на 10 л воды:

  • 2–3 ст. ложки древесной золы.

  • 1 ч. ложка борной кислоты (предварительно растворить в тёплой воде).

Внесите в междурядья под корень, избегая попадания на ботву.

Почему это работает:

  • Калий из золы улучшает лёжкость и структуру корнеплодов.

  • Бор стимулирует накопление сахаров и повышает устойчивость к болезням.

Дополнительный уход в августе

  • Прополка — удаляйте сорняки, чтобы они не отбирали влагу и питание.

  • Рыхление — проводите после поливов или дождей для доступа воздуха к корням.

  • Прореживание — при излишней густоте корнеплоды вырастут мелкими и кривыми.

Результат правильного ухода

При соблюдении рекомендаций вы получите ровные, крупные и сочные корнеплоды, насыщенный сладкий вкус, высокую устойчивость к гнилям, отличную сохранность до весны.

