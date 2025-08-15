Морковь не будет гнить зимой: в августе делаю это — простой, но эффективный способ
Именно в августе морковь активно набирает массу, насыщается сахарами и приобретает яркий цвет. Это решающий этап, когда правильный уход определяет вкус, размер и лёжкость корнеплодов на всю зиму.
Полив: стабильная влага без переизбытка
Во второй половине лета моркови особенно важно поддерживать стабильную влажность почвы. Недостаток влаги приводит к замедлению роста и растрескиванию корнеплодов, а избыток — к гнилям.
Как поливать:
-
Обильно, но нечасто — чтобы вода проникала на глубину 20–25 см.
-
Лучшее время — утро или вечер, без палящего солнца.
Подкормка для сладости и лёжкости
Август — оптимальное время для калийно-борного питания, которое улучшает вкус и укрепляет иммунитет.
Рецепт раствора на 10 л воды:
-
2–3 ст. ложки древесной золы.
-
1 ч. ложка борной кислоты (предварительно растворить в тёплой воде).
Внесите в междурядья под корень, избегая попадания на ботву.
Почему это работает:
-
Калий из золы улучшает лёжкость и структуру корнеплодов.
-
Бор стимулирует накопление сахаров и повышает устойчивость к болезням.
Дополнительный уход в августе
-
Прополка — удаляйте сорняки, чтобы они не отбирали влагу и питание.
-
Рыхление — проводите после поливов или дождей для доступа воздуха к корням.
-
Прореживание — при излишней густоте корнеплоды вырастут мелкими и кривыми.
Результат правильного ухода
При соблюдении рекомендаций вы получите ровные, крупные и сочные корнеплоды, насыщенный сладкий вкус, высокую устойчивость к гнилям, отличную сохранность до весны.
