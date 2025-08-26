Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соте из кабачков, моркови и лука
Соте из кабачков, моркови и лука
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:13

Морковь – ключ к долголетию: как обычный овощ предотвращает болезни сосудов

Морковь – ваш щит от болезней: мнение врача Светланы Малиновской о пользе корнеплода

Регулярное употребление моркови может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Об этом рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с РИА "Новости". Специалист подчеркивает важность включения моркови в рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и нормализации работы пищеварительного тракта.

Морковь богата калием, который помогает расширять сосуды, улучшать кровообращение и снижать уровень холестерина. Регулярное добавление этого яркого корнеплода в рацион может снизить вероятность развития атеросклероза и других сердечных заболеваний.

Кроме того, содержащийся в моркови кумарин способствует контролю артериального давления, обеспечивая дополнительную защиту сердца. Морковь оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему благодаря высокому содержанию калия и кумарина.

Клетчатка и пищеварение: нормальная работа ЖКТ, предотвращение запоров и защита от заболеваний

Ещё одно важное свойство моркови — её положительное влияние на пищеварение. Высокое содержание клетчатки и грубых волокон помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая запоры и защищая органы пищеварения от серьёзных заболеваний. Клетчатка, содержащаяся в моркови, способствует нормализации работы пищеварительной системы и предотвращает развитие заболеваний ЖКТ.

Как уточняет врач, варёная морковь легче усваивается, так как теряет грубые волокна. Это особенно полезно для пожилых людей и тех, кто испытывает проблемы с пищеварением. Варёная морковь легче усваивается организмом и особенно полезна для пожилых людей и людей с проблемами пищеварения.

Витамин А и зрение: бета-каротин и научно доказанная связь

Кроме этого, корнеплод богат витамином А, который превращается из бета-каротина. Этот витамин особенно важен для здоровья глаз. Однако, как уточняет Малиновская, научно доказанной связи между регулярным употреблением моркови и улучшением зрения пока нет. Морковь содержит витамин А, полезный для здоровья глаз, но научно доказанной связи между употреблением моркови и улучшением зрения пока не установлено.

Также морковь ценится за низкую калорийность при высоком содержании витаминов и минералов. Благодаря этим качествам она подходит для людей, следящих за своим весом, помогая восполнить дефицит питательных веществ без риска переедания. Морковь является отличным выбором для тех, кто следит за своим весом и хочет восполнить дефицит питательных веществ.

Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рекомендует включать морковь в рацион для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и нормализации работы пищеварительного тракта.

Интересные факты о моркови и здоровье

Морковь содержит антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений.
Морковь может быть использована для приготовления различных блюд, включая салаты, супы и гарниры.
Существуют различные сорта моркови, отличающиеся по цвету, размеру и вкусу.

В заключение, регулярное употребление моркови может принести значительную пользу для здоровья, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя работу пищеварительного тракта и обеспечивая организм необходимыми витаминами и минералами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роспотребнадзор заявил, что прививка от гриппа не предотвращает заражение коронавирусом сегодня в 11:19

Вакцина спасает и подставляет одновременно: в чём коварство осенней профилактики

Вакцина от гриппа не защитит от нового коронавируса «Стратус». Роспотребнадзор объяснил, почему прививка всё же остаётся важной мерой профилактики.

Читать полностью » Квашеная капуста и старение: как 3 ложки в неделю влияют на иммунитет сегодня в 11:13

Не вижу морщин: как три ложки в неделю этого блюда включают обратный отсчёт старения

Гастроэнтеролог Мария Жарова раскрывает секреты квашеной капусты: как ферментация создаёт пробиотики, витамины С и К борются со старением, а индол-3-карбинол очищает организм. Почему 3-4 ложки в неделю могут укрепить иммунитет, но стать опасными при гипертонии — главное о пользе и рисках.

Читать полностью » Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения сегодня в 11:10

Что показывает уровень тромбоцитов и когда цифры становятся смертельно опасными

Небольшие колебания уровня тромбоцитов — не всегда болезнь. Врач рассказал, какие значения считаются нормой и когда показатели становятся опасными.

Читать полностью » Фастфуд и рак кишечника: онколог Елизавета Васильева предупреждает об опасности переработанных продуктов сегодня в 10:39

Любимый перекус миллионов россиян оказался тихим убийцей — секрет врача, о котором молчат

Врач-онколог Елизавета Васильева предупреждает: фастфуд, колбасы и пироги с трансжирами повышают риск рака кишечника. Узнайте, как переработанные продукты вызывают воспаления и что есть вместо них.

Читать полностью » Врач Неронов: туристы часто привозят из отпуска кишечные инфекции и паразитов сегодня в 10:06

Как подготовиться к поездке и не привезти домой опасные болезни

Отпуск в жарких странах может обернуться тропическими инфекциями и кишечными расстройствами. Врач рассказал, как подготовиться и защитить себя в поездке.

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения сегодня в 9:39

Варенье-убийца: как сладость медленно разрушает ваш организм

Диетолог Елена Соломатина раскрыла скрытые риски употребления варенья: от кариеса до деменции. Эксперт рекомендует заменить сахар на безопасные альтернативы и делится лайфхаками для здоровья.

Читать полностью » Психиатр Ответчиков: стресс можно победить без сладкого с помощью физической активности сегодня в 9:02

Переписать сценарий: как мозг учится искать радость без сахара

Врач рассказал, как перепрограммировать мозг и заменить сладости или вредные привычки здоровыми реакциями на стресс с помощью простых шагов.

Читать полностью » Правильное питание для похудения: советы эксперта Екатерины Царегородцевой сегодня в 8:39

Забудьте про голод: вот как правильно распределить продукты в течение дня, чтобы похудеть

Узнайте, как правильно похудеть после праздников! Советы эксперта по питанию: постепенный переход, скрытые калории, сбалансированный рацион и другие секреты. Начните здоровое похудение!

Читать полностью »

Новости
Общество

В России объяснили, почему у женщин пенсии стали выше, чем у мужчин
Питомцы

Ритуалы выбора кошек в Древнем Китае: исторические факты и культурное значение
ДФО

Приморье преобразится в 2026 году благодаря 970 миллионам на новые проекты
Туризм

В РЖД напомнили, как работает лист ожидания при отсутствии билетов
Дом

Как выбрать ковёр в детскую без пыли и аллергенов
Красота и здоровье

Стоматолог Лысенков: молочные продукты укрепляют эмаль и снижают риск кариеса
Наука и технологии

Инновация в безопасности: как камеры с уникальными матрицами защитят вашу конфиденциальность
Еда

Куриная грудка: как правильно готовить в аэрогриле для сочности и вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru