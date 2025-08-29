Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Овсяный кекс с бананом
© flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:03

Бюджетный десерт за час: как испечь кекс, который оценят все

Морковный кекс: рецепт с пошаговыми инструкциями от кулинаров

Задумывались ли вы, как можно легко и быстро порадовать себя и близких вкусным десертом? Морковный кекс с грецкими орехами — это идеальный вариант! Он не только доступен по цене, но и прост в приготовлении. Вы можете запекать его как в одной большой форме, так и в маленьких формочках. Чтобы кекс стал ещё более ароматным, добавьте немного цитрусовой цедры или молотого имбиря.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Морковь — 160 г
  • Растительное масло — 110 г (+ немного для смазывания формы)
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Грецкие орехи — 70 г
  • Молотая корица — 0.25 ч. л.
  • Сода — 0.25 ч. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Очистите морковь и промойте её под проточной водой. Грецкие орехи порубите и обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, постоянно помешивая, чтобы они не подгорели. После обжарки пересыпьте орехи в другую посуду.

Возьмите глубокую чашу для замешивания теста. Натрите морковь на мелкой терке прямо в чашу. Затем добавьте яйца и немного молотой корицы. Если вы любите насыщенный вкус, можно добавить больше корицы.

Просейте муку через сито, чтобы насытить её кислородом. Влейте растительное масло, добавьте сахар и муку с содой. Перемешайте все ингредиенты ложкой или венчиком до однородной массы. Тесто должно получиться достаточно густым.

Всыпьте обжаренные орехи в тесто и аккуратно перемешайте. Переложите массу в смазанную форму для выпечки. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Готовность проверьте, проткнув кекс деревянной шпажкой — она должна оставаться сухой.

После выпечки дайте кексу немного остыть. Вы можете посыпать его сахарной пудрой или украсить кремом и ягодами. Наслаждайтесь чаепитием с этим замечательным десертом.

