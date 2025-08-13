Этот торт ели короли: история десерта, который пережил века
Кто сказал, что морковь — это только для салатов? В этом нежном, ароматном торте она раскрывается совершенно по-новому! Сладковатый вкус корнеплода идеально сочетается с орехами, апельсиновой цедрой и пряностями, а воздушный сметанный крем делает десерт по-настоящему праздничным.
Ингредиенты
- Морковь — 500 г
- Апельсин — 1 шт. (цедра)
- Коричневый сахар — 200 г (можно заменить белым)
- Мука пшеничная — 320 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Корица — 1 ст. л.
- Растительное масло — 150 мл
- Яйца — 3 шт.
- Грецкие орехи (или любые другие) — 150 г
- Жирная сметана (от 20%) — 500 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Мёд — 50 г
- Сливочное масло — 5 г
- Мука — 10 г
Как приготовить
Натрите морковь на мелкой тёрке (или измельчите в блендере). С апельсина снимите цедру, орехи подсушите и порубите. Просейте муку с разрыхлителем, содой и корицей.
Взбейте яйца с сахаром до пышности, влейте масло. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты, затем морковь, орехи и цедру. Разделите тесто на 3 части, выпекайте в форме (180°C, 25-30 минут). Готовность проверяйте зубочисткой.
Взбейте охлаждённую сметану с сахарной пудрой и мёдом до густоты. Промажьте коржи кремом, уберите в холодильник на 2-3 часа.
Советы
- Если сметана недостаточно густая, добавьте загуститель.
- Для пикантности можно добавить апельсиновый сок в тесто.
