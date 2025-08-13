Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морковный торт
Морковный торт
© freepik.com by wahyu_t is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:16

Этот торт ели короли: история десерта, который пережил века

Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации

Кто сказал, что морковь — это только для салатов? В этом нежном, ароматном торте она раскрывается совершенно по-новому! Сладковатый вкус корнеплода идеально сочетается с орехами, апельсиновой цедрой и пряностями, а воздушный сметанный крем делает десерт по-настоящему праздничным.

Ингредиенты

  • Морковь — 500 г
  • Апельсин — 1 шт. (цедра)
  • Коричневый сахар — 200 г (можно заменить белым)
  • Мука пшеничная — 320 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ст. л.
  • Растительное масло — 150 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Грецкие орехи (или любые другие) — 150 г
  • Жирная сметана (от 20%) — 500 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Мёд — 50 г
  • Сливочное масло — 5 г
  • Мука — 10 г

Как приготовить

Натрите морковь на мелкой тёрке (или измельчите в блендере). С апельсина снимите цедру, орехи подсушите и порубите. Просейте муку с разрыхлителем, содой и корицей.

Взбейте яйца с сахаром до пышности, влейте масло. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты, затем морковь, орехи и цедру. Разделите тесто на 3 части, выпекайте в форме (180°C, 25-30 минут). Готовность проверяйте зубочисткой.

Взбейте охлаждённую сметану с сахарной пудрой и мёдом до густоты. Промажьте коржи кремом, уберите в холодильник на 2-3 часа.

Советы

  • Если сметана недостаточно густая, добавьте загуститель.
  • Для пикантности можно добавить апельсиновый сок в тесто.

