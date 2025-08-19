Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат
Салат
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:34

Неожиданный вкус привычных продуктов: морковь и сыр в новом свете

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут

Вы ищете идеальное блюдо, которое легко приготовить и которое станет настоящей находкой для любого стола? Салат Рыжик с морковью и сыром — это именно то, что вам нужно! Он не только вкусный, но и очень ароматный, а также подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Давайте разберемся, как его приготовить.

Ингредиенты

  • Морковь — 2 шт.
  • Плавленый сыр — 70 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для этого салата лучше всего подойдут свежие и сочные морковки яркого оранжевого цвета. Если они крупные, достаточно взять одну, если среднего размера — две. Хорошо промойте морковь под проточной водой. Если она молодая, можно просто тщательно вымыть ее. В противном случае используйте овощечистку. Натрите морковь на крупной или средней терке.

Плавленый сыр стоит положить в морозильник на 30 минут. Это упростит его натирание. Также натрите его на крупной терке. Очистите зубчик чеснока и измельчите его на мелкой терке или с помощью чесночного пресса. При желании, количество чеснока можно увеличить.

В глубокой миске смешайте натертую морковь, сыр и чеснок. Добавьте майонез и соль по вкусу. Если хотите, можете заменить майонез на сметану или натуральный йогурт для более легкого варианта. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Вы можете просто выложить салат в салатник или порционные креманки. Для более эффектного вида используйте кулинарное кольцо. Установите его на плоской тарелке, выложите салат и разровняйте поверхность. Уберите в холодильник на 1 час, чтобы салат пропитался. Через час аккуратно снимите кулинарное кольцо и украсьте блюдо зеленью по вашему выбору. Салат Рыжик прекрасно сочетается с гарнирами, такими как отварные макароны или картофельное пюре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу сегодня в 7:15

Не печенье, но лучше: что скрывают кондитеры в этом торте

Лёгкий торт с бананами и творожным кремом — без печенья и долгой возни! Простые ингредиенты, минимум времени, максимум вкуса. Идеально для семейного чаепития.

Читать полностью » Как приготовить кофейный торт — рекомендации шеф-поваров сегодня в 7:03

Кофейный торт: десерт, который удивит даже самых взыскательных гурманов

Узнайте, как легко и быстро приготовить кофейный торт! Этот десерт станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Рецепт включает простые ингредиенты и пошаговые инструкции.

Читать полностью » Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации сегодня в 6:57

Блины с колбасой и сыром: еда, которая согревает душу и радует сердце

Узнайте, как приготовить вкусные блины с колбасой и сыром! Этот простой рецепт станет идеальным решением для завтрака и праздничного стола.

Читать полностью » Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления сегодня в 6:12

Быстро, вкусно и недорого: как приготовить куриные отбивные, которые удивят гостей

Нежные куриные отбивные с ананасом и сыром — идеальное блюдо для праздника. Готовится просто, а результат впечатляет! Узнай, как добиться идеальной румяной корочки.

Читать полностью » Почему домашний Наполеон крошится – ошибки в приготовлении по мнению шеф-повара сегодня в 5:53

Слоёный сюрприз: что общего у французского императора и этого десерта

Узнайте, как легко приготовить слоеное пирожное Наполеон с ягодами! Этот простой, но изысканный десерт покорит сердца ваших близких.

Читать полностью » Как приготовить куриные котлеты: советы по выбору ингредиентов сегодня в 5:06

Как одна простая ошибка может испортить ваши куриные котлеты

Узнайте, как легко приготовить сочные котлеты из куриного филе. Этот простой рецепт станет находкой для вашего обеда или ужина!

Читать полностью » Как приготовить кекс на кефире: пошаговая инструкция сегодня в 4:51

Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным

Нежный, воздушный и невероятно простой — кекс на кефире, который станет вашим любимым! Готовится за час, а исчезает за минуты. Попробуйте!

Читать полностью » Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров сегодня в 4:04

Секрет хруста: как обычный кунжут превращает печенье в шедевр

Приготовьте хрустящее песочное печенье с кунжутом всего за 25 минут! Этот простой и быстрый рецепт станет настоящей находкой для любителей сладкого.

Читать полностью »

Новости
Дом

Что лучше для экономии места в небольшой кухне: круглый стол или узкий прямоугольный
Красота и здоровье

Жевание льда и грызение ручек приводят к трещинам и воспалению зубов
Красота и здоровье

Диетолог Мизинова раскрыла секрет: как приучить ребенка к здоровому питанию без слез и уговоров
Питомцы

Как жара влияет на аппетит собак: данные ветеринарной практики
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Питомцы

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением
Садоводство

Фосфор и калий для крыжовника: нормы внесения осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru