В России внесли предложение о введении некоторых изменений в законодательство о такси

Президент организации "Объединение самозанятых России" Игорь Жмакин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой внести изменения в закон о такси. Он предложил разделить требования к самозанятым перевозчикам и таксопаркам, так как нынешний закон уравнивает в обязанностях эти две модели, что приводит к проблемам для самозанятых водителей.

Жмакин отметил, что многие водители работают в "серой зоне" из-за сложных и дорогостоящих требований, таких как покупка дорогих полисов ОСАГО и регулярные медосмотры. Он предложил создать рабочую группу для обсуждения изменений в закон, что, по его мнению, улучшит экономическое положение самозанятых и увеличит собираемость налогов, сообщает ТАСС.

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