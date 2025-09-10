Упражнения, без которых ноги Кэрри Андервуд не выдержали бы гастролей
Секрет устойчивости и энергии Кэрри Андервуд кроется не только в её сильном голосе, но и в том, как она готовит своё тело к изнурительным гастролям и выступлениям. Постоянные тренировки помогают певице выдерживать высокий темп жизни, оставаться в форме и чувствовать себя уверенно на сцене.
Фитнес как образ жизни
Звезда работает с персональным тренером уже много лет. Ив Оверленд, которая сопровождает певицу в турах, подчёркивает:
"Работать над телом и здоровьем для Кэрри — это образ жизни. Это часть её самой", — сказала тренер Ив Оверленд.
По её словам, певица не рассматривает тренировки как обязанность — они для неё форма заботы о себе и способ восстановить силы.
Баланс нагрузок
Оверленд рассказывает, что занятия строятся так, чтобы не перегружать отдельные группы мышц. В каждом комплексе сочетаются упражнения на верхнюю и нижнюю часть тела. Например, жимы и разгибания для рук комбинируются с тягами и приседаниями для ног. Такой метод позволяет прорабатывать мышцы чаще, не вызывая переутомления.
"Мы часто работаем с противоположными мышечными группами. Это помогает укреплять тело и формировать рельеф без перегрузки", — отметила тренер.
Базовые упражнения — ключ к результату
Несмотря на разнообразие возможных движений, певица предпочитает проверенную классику. В её тренировках часто встречаются:
• приседания;
• выпады;
• становая тяга;
• жим ногами;
• упражнения с резинками на ягодицы и бёдра.
"Кэрри любит придерживаться базовых упражнений, потому что они действительно работают", — подчеркнула Оверленд.
Программа для ног от Кэрри Андервуд
Тренер делится комплексом, который подойдёт не только звёздам, но и любителям фитнеса. Занятие построено на трёх суперсетах. Каждый включает два-три упражнения, которые выполняются подряд с минимальным отдыхом.
Суперсет 1
-
Приседания с гантелями и поднятыми пятками.
-
Перекрестные шаги на тумбу с весом.
-
Прыжковые "тачдауны" с попеременной сменой ног.
Суперсет 2
-
Сумо-тяга с гантелями на возвышении.
-
Одноногая румынская тяга на босу.
-
Прыжки "вверх-вниз" через босу.
Суперсет 3
-
Приседания на одной ноге с переходом в выпад.
-
Прыжки через лавку с упором руками.
Каждое упражнение выполняется по 2-3 подхода, количество повторений зависит от уровня подготовки.
Тренировки даже в туре
Особенность программы в том, что она не требует сложного оборудования. Достаточно пары гантелей, босу и блинов для штанги, поэтому её легко выполнять даже в гостиничном номере. Певица тренируется почти ежедневно, независимо от расписания и переездов.
Эффект и мотивация
Секрет в том, что Кэрри не гонится за быстрым результатом. Она воспринимает фитнес как часть своей жизни. Благодаря этому подходу ей удаётся сохранять силу, выносливость и отличную физическую форму, что особенно важно для концертной деятельности.
