Приседания с выпадами
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Упражнения, без которых ноги Кэрри Андервуд не выдержали бы гастролей

Тренер Ив Оверленд раскрыла программу тренировок Кэрри Андервуд для ног

Секрет устойчивости и энергии Кэрри Андервуд кроется не только в её сильном голосе, но и в том, как она готовит своё тело к изнурительным гастролям и выступлениям. Постоянные тренировки помогают певице выдерживать высокий темп жизни, оставаться в форме и чувствовать себя уверенно на сцене.

Фитнес как образ жизни

Звезда работает с персональным тренером уже много лет. Ив Оверленд, которая сопровождает певицу в турах, подчёркивает:

"Работать над телом и здоровьем для Кэрри — это образ жизни. Это часть её самой", — сказала тренер Ив Оверленд.

По её словам, певица не рассматривает тренировки как обязанность — они для неё форма заботы о себе и способ восстановить силы.

Баланс нагрузок

Оверленд рассказывает, что занятия строятся так, чтобы не перегружать отдельные группы мышц. В каждом комплексе сочетаются упражнения на верхнюю и нижнюю часть тела. Например, жимы и разгибания для рук комбинируются с тягами и приседаниями для ног. Такой метод позволяет прорабатывать мышцы чаще, не вызывая переутомления.

"Мы часто работаем с противоположными мышечными группами. Это помогает укреплять тело и формировать рельеф без перегрузки", — отметила тренер.

Базовые упражнения — ключ к результату

Несмотря на разнообразие возможных движений, певица предпочитает проверенную классику. В её тренировках часто встречаются:
• приседания;
• выпады;
• становая тяга;
• жим ногами;
• упражнения с резинками на ягодицы и бёдра.

"Кэрри любит придерживаться базовых упражнений, потому что они действительно работают", — подчеркнула Оверленд.

Программа для ног от Кэрри Андервуд

Тренер делится комплексом, который подойдёт не только звёздам, но и любителям фитнеса. Занятие построено на трёх суперсетах. Каждый включает два-три упражнения, которые выполняются подряд с минимальным отдыхом.

Суперсет 1

  1. Приседания с гантелями и поднятыми пятками.

  2. Перекрестные шаги на тумбу с весом.

  3. Прыжковые "тачдауны" с попеременной сменой ног.

Суперсет 2

  1. Сумо-тяга с гантелями на возвышении.

  2. Одноногая румынская тяга на босу.

  3. Прыжки "вверх-вниз" через босу.

Суперсет 3

  1. Приседания на одной ноге с переходом в выпад.

  2. Прыжки через лавку с упором руками.

Каждое упражнение выполняется по 2-3 подхода, количество повторений зависит от уровня подготовки.

Тренировки даже в туре

Особенность программы в том, что она не требует сложного оборудования. Достаточно пары гантелей, босу и блинов для штанги, поэтому её легко выполнять даже в гостиничном номере. Певица тренируется почти ежедневно, независимо от расписания и переездов.

Эффект и мотивация

Секрет в том, что Кэрри не гонится за быстрым результатом. Она воспринимает фитнес как часть своей жизни. Благодаря этому подходу ей удаётся сохранять силу, выносливость и отличную физическую форму, что особенно важно для концертной деятельности.

