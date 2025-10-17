Скрытая война брендов: кто поднимает, а кто резко обрушивает цены на российском рынке
Российский автомобильный рынок в первой половине октября 2025 года оказался под влиянием активных ценовых корректировок. С 1 по 15 октября двенадцать брендов изменили стоимость своих моделей, демонстрируя как повышение, так и снижение цен в зависимости от марки и комплектации. Такие движения эксперты связывают с обновлениями модельного ряда, изменением спроса и колебаниями курса валют.
Ценовые изменения у китайских брендов
Китайские компании оказались лидерами по росту цен. Haval поднял стоимость кроссовера Jolion в комплектациях Elite и Premium на 50 тысяч рублей, что составляет 1,9-2,4% от первоначальной цены. Модель Haval M6 с роботизированной коробкой передач подорожала на 2,4%.
Soueast скорректировал цены на кроссоверы 2024 года. Модификация S07 Comfort выросла на 50 тысяч рублей (+1,6%), а S09 Premium — на 150 тысяч рублей (+3,9%). Такие изменения обусловлены повышением себестоимости комплектующих и популярностью отдельных версий.
Значительные корректировки у российских производителей
Sollers увеличил цены на семейство Argo: все модификации (бортовая, изотермическая, промтоварная, рефрижератор) подорожали на 515 тысяч рублей, что составило рост от 18% до 26,8%. Кроссовер Москвич 3 2025 года стал дороже на 49-62 тысячи рублей (+2,4-3,3%). Пикап Ambertruck Work увеличил стоимость на 200 тысяч рублей (+9,5%).
Другие марки, включая KGM Korando, BAIC, Omoda C5 и GAC GS4, также повысили цены, хотя и не столь значительно.
Снижение цен и разнонаправленные изменения
Исключением стала компания Chery, снизившая стоимость кроссовера Tiggo 9 2025 года на 500 тысяч рублей (-9,9-10,5%). Внедорожник Tank 300 показал разнонаправленные изменения: комплектации Adventure и Premium подешевели на 100 тысяч рублей (-2,1-2,3%), тогда как версии City Adventure и City Premium выросли в цене на 50 тысяч рублей (+1-1,1%).
Таблица "Сравнение цен"
|Бренд
|Модель
|Изменение цены
|Процент
|Haval
|Jolion Elite/Premium
|+50 000 ₽
|1,9-2,4%
|Haval
|M6 робот
|+2,4%
|-
|Soueast
|S07 Comfort
|+50 000 ₽
|1,6%
|Soueast
|S09 Premium
|+150 000 ₽
|3,9%
|Sollers
|Argo (все модификации)
|+515 000 ₽
|18-26,8%
|Москвич
|3 2025
|+49-62 000 ₽
|2,4-3,3%
|Ambertruck
|Work
|+200 000 ₽
|9,5%
|Chery
|Tiggo 9
|-500 000 ₽
|9,9-10,5%
|Tank 300
|Adventure/Premium
|-100 000 ₽
|2,1-2,3%
|Tank 300
|City Adventure/City Premium
|+50 000 ₽
|1-1,1%
Советы шаг за шагом: как отслеживать изменения цен
-
Регулярно проверяйте официальные сайты производителей и дилеров.
-
Используйте онлайн-платформы с аналитикой, такие как "Автостат" или "Цена Авто".
-
Сравнивайте стоимость разных комплектаций и следите за акциями.
-
Обратите внимание на сезонные корректировки цен: весной и осенью они происходят чаще всего.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля без учета сезонных скидок.
Последствие: переплата до 10% от стоимости.
Альтернатива: планируйте покупку в период ценовых корректировок и акций.
-
Ошибка: игнорирование разных комплектаций при сравнении цен.
Последствие: неправильное сопоставление стоимости.
Альтернатива: сравнивайте идентичные версии и модификации.
А что если цены продолжат расти?
Рост цен может подтолкнуть покупателей к выбору более доступных моделей или переходу на автомобили с меньшей комплектацией. Производителям это сигнализирует о необходимости гибкой ценовой политики и продвижения акций.
FAQ
Как выбрать автомобиль во время ценовых корректировок?
Сравнивайте разные комплектации и ищите официальные акции, чтобы оптимизировать расходы.
Сколько можно сэкономить на скидках?
До 10% от стоимости автомобиля в зависимости от модели и бренда.
Что лучше: ждать снижения цен или покупать сразу?
Если модель популярная и цена растет, лучше покупать заранее; для менее востребованных авто можно дождаться акций.
Мифы и правда
-
Миф: "Все китайские автомобили дешевеют".
Правда: многие китайские бренды, наоборот, повышают цены из-за роста себестоимости и популярности моделей.
-
Миф: "Сезонные корректировки цен всегда минимальны".
Правда: изменения могут составлять десятки и сотни тысяч рублей, особенно для крупных модификаций.
Исторический контекст
Ценовые корректировки на российском рынке автомобилей имеют давнюю традицию. Ежегодно весной и осенью производители пересматривают цены в зависимости от валютного курса, спроса и обновления модельного ряда. В последние годы тенденция усилилась из-за глобальных экономических колебаний и роста стоимости комплектующих.
Три интересных факта
-
Самое значительное повышение в октябре зафиксировано у семейства Argo от Sollers.
-
Chery Tiggo 9 показал крупнейшее снижение цены среди всех моделей.
-
Некоторые внедорожники демонстрируют разнонаправленные изменения внутри одной линейки, как Tank 300.
