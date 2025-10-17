Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:34

Скрытая война брендов: кто поднимает, а кто резко обрушивает цены на российском рынке

Российские и китайские бренды подняли цены на автомобили в первой половине октября 2025 года — "Автостат"

Российский автомобильный рынок в первой половине октября 2025 года оказался под влиянием активных ценовых корректировок. С 1 по 15 октября двенадцать брендов изменили стоимость своих моделей, демонстрируя как повышение, так и снижение цен в зависимости от марки и комплектации. Такие движения эксперты связывают с обновлениями модельного ряда, изменением спроса и колебаниями курса валют.

Ценовые изменения у китайских брендов

Китайские компании оказались лидерами по росту цен. Haval поднял стоимость кроссовера Jolion в комплектациях Elite и Premium на 50 тысяч рублей, что составляет 1,9-2,4% от первоначальной цены. Модель Haval M6 с роботизированной коробкой передач подорожала на 2,4%.

Soueast скорректировал цены на кроссоверы 2024 года. Модификация S07 Comfort выросла на 50 тысяч рублей (+1,6%), а S09 Premium — на 150 тысяч рублей (+3,9%). Такие изменения обусловлены повышением себестоимости комплектующих и популярностью отдельных версий.

Значительные корректировки у российских производителей

Sollers увеличил цены на семейство Argo: все модификации (бортовая, изотермическая, промтоварная, рефрижератор) подорожали на 515 тысяч рублей, что составило рост от 18% до 26,8%. Кроссовер Москвич 3 2025 года стал дороже на 49-62 тысячи рублей (+2,4-3,3%). Пикап Ambertruck Work увеличил стоимость на 200 тысяч рублей (+9,5%).

Другие марки, включая KGM Korando, BAIC, Omoda C5 и GAC GS4, также повысили цены, хотя и не столь значительно.

Снижение цен и разнонаправленные изменения

Исключением стала компания Chery, снизившая стоимость кроссовера Tiggo 9 2025 года на 500 тысяч рублей (-9,9-10,5%). Внедорожник Tank 300 показал разнонаправленные изменения: комплектации Adventure и Premium подешевели на 100 тысяч рублей (-2,1-2,3%), тогда как версии City Adventure и City Premium выросли в цене на 50 тысяч рублей (+1-1,1%).

Таблица "Сравнение цен"

Бренд Модель Изменение цены Процент
Haval Jolion Elite/Premium +50 000 ₽ 1,9-2,4%
Haval M6 робот +2,4% -
Soueast S07 Comfort +50 000 ₽ 1,6%
Soueast S09 Premium +150 000 ₽ 3,9%
Sollers Argo (все модификации) +515 000 ₽ 18-26,8%
Москвич 3 2025 +49-62 000 ₽ 2,4-3,3%
Ambertruck Work +200 000 ₽ 9,5%
Chery Tiggo 9 -500 000 ₽ 9,9-10,5%
Tank 300 Adventure/Premium -100 000 ₽ 2,1-2,3%
Tank 300 City Adventure/City Premium +50 000 ₽ 1-1,1%

Советы шаг за шагом: как отслеживать изменения цен

  1. Регулярно проверяйте официальные сайты производителей и дилеров.

  2. Используйте онлайн-платформы с аналитикой, такие как "Автостат" или "Цена Авто".

  3. Сравнивайте стоимость разных комплектаций и следите за акциями.

  4. Обратите внимание на сезонные корректировки цен: весной и осенью они происходят чаще всего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без учета сезонных скидок.
    Последствие: переплата до 10% от стоимости.
    Альтернатива: планируйте покупку в период ценовых корректировок и акций.

  • Ошибка: игнорирование разных комплектаций при сравнении цен.
    Последствие: неправильное сопоставление стоимости.
    Альтернатива: сравнивайте идентичные версии и модификации.

А что если цены продолжат расти?

Рост цен может подтолкнуть покупателей к выбору более доступных моделей или переходу на автомобили с меньшей комплектацией. Производителям это сигнализирует о необходимости гибкой ценовой политики и продвижения акций.

FAQ

Как выбрать автомобиль во время ценовых корректировок?
Сравнивайте разные комплектации и ищите официальные акции, чтобы оптимизировать расходы.

Сколько можно сэкономить на скидках?
До 10% от стоимости автомобиля в зависимости от модели и бренда.

Что лучше: ждать снижения цен или покупать сразу?
Если модель популярная и цена растет, лучше покупать заранее; для менее востребованных авто можно дождаться акций.

Мифы и правда

  • Миф: "Все китайские автомобили дешевеют".
    Правда: многие китайские бренды, наоборот, повышают цены из-за роста себестоимости и популярности моделей.

  • Миф: "Сезонные корректировки цен всегда минимальны".
    Правда: изменения могут составлять десятки и сотни тысяч рублей, особенно для крупных модификаций.

Исторический контекст

Ценовые корректировки на российском рынке автомобилей имеют давнюю традицию. Ежегодно весной и осенью производители пересматривают цены в зависимости от валютного курса, спроса и обновления модельного ряда. В последние годы тенденция усилилась из-за глобальных экономических колебаний и роста стоимости комплектующих.

Три интересных факта

  1. Самое значительное повышение в октябре зафиксировано у семейства Argo от Sollers.

  2. Chery Tiggo 9 показал крупнейшее снижение цены среди всех моделей.

  3. Некоторые внедорожники демонстрируют разнонаправленные изменения внутри одной линейки, как Tank 300.

