Лёд спасает ворс: как убрать вмятины от мебели

Ковры и паласы к осени нередко теряют свежий вид: за лето на них оседает пыль, появляются пятна от напитков, еды или следы от мебели. Хорошая новость в том, что вернуть покрытию чистоту и свежесть можно без химчистки, используя доступные подручные средства.

Сухая чистка содой и солью

Один из самых простых и безопасных способов. Смесь соли и соды в равных пропорциях хорошо вытягивает грязь и убирает запахи.

Рассыпьте порошок тонким слоем по поверхности.

Оставьте на 20-30 минут.

Тщательно пропылесосьте.

Метод подходит для профилактики, когда ковер не слишком загрязнён, но требует освежения.

Уксус против пятен

Напитки и еда часто оставляют следы. С ними справится раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды).

Смочите мягкую тряпку или губку.

Обработайте пятно, двигаясь от краёв к центру.

После — промокните полотенцем и подсушите феном в холодном режиме.

Главное — не заливать ковёр, чтобы не испортить основу.

Лимон для свежести

Сок половины лимона, разведённый в стакане воды, отлично убирает запахи. Полученный раствор можно распылить из пульверизатора или нанести губкой. Лимон освежает ворс, а в комбинации с содой усиливает эффект.

Чистка паром

Если есть пароочиститель, это оптимальное решение для глубокой чистки без химии. Горячий пар убивает микробы и вытесняет грязь.

Совет: водите насадку медленно и равномерно, не задерживаясь на одном месте, иначе можно повредить основу.

Удаление вмятин от мебели

После лета часто остаются следы от ножек стульев и кресел. Чтобы поднять ворс:

Положите на вмятину кубик льда.

Дождитесь, пока он растает.

Аккуратно расчешите место щёткой.

Как сохранить ковер чистым дольше

Пылесосьте его регулярно, меняя направление движения.

Не оставляйте влагу на ворсе надолго.

Ставьте коврики у входа, чтобы меньше грязи попадало в дом.

Периодически выносите ковёр на свежий воздух.

Итог

Сода, соль, уксус, лимон и пар — простые, доступные и экологичные помощники, которые позволяют почистить ковер дома, не тратя деньги на химчистку. Главное — ухаживать регулярно и бережно.