Лёд спасает ворс: как убрать вмятины от мебели
Ковры и паласы к осени нередко теряют свежий вид: за лето на них оседает пыль, появляются пятна от напитков, еды или следы от мебели. Хорошая новость в том, что вернуть покрытию чистоту и свежесть можно без химчистки, используя доступные подручные средства.
Сухая чистка содой и солью
Один из самых простых и безопасных способов. Смесь соли и соды в равных пропорциях хорошо вытягивает грязь и убирает запахи.
-
Рассыпьте порошок тонким слоем по поверхности.
-
Оставьте на 20-30 минут.
-
Тщательно пропылесосьте.
Метод подходит для профилактики, когда ковер не слишком загрязнён, но требует освежения.
Уксус против пятен
Напитки и еда часто оставляют следы. С ними справится раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды).
-
Смочите мягкую тряпку или губку.
-
Обработайте пятно, двигаясь от краёв к центру.
-
После — промокните полотенцем и подсушите феном в холодном режиме.
Главное — не заливать ковёр, чтобы не испортить основу.
Лимон для свежести
Сок половины лимона, разведённый в стакане воды, отлично убирает запахи. Полученный раствор можно распылить из пульверизатора или нанести губкой. Лимон освежает ворс, а в комбинации с содой усиливает эффект.
Чистка паром
Если есть пароочиститель, это оптимальное решение для глубокой чистки без химии. Горячий пар убивает микробы и вытесняет грязь.
Совет: водите насадку медленно и равномерно, не задерживаясь на одном месте, иначе можно повредить основу.
Удаление вмятин от мебели
После лета часто остаются следы от ножек стульев и кресел. Чтобы поднять ворс:
-
Положите на вмятину кубик льда.
-
Дождитесь, пока он растает.
-
Аккуратно расчешите место щёткой.
Как сохранить ковер чистым дольше
-
Пылесосьте его регулярно, меняя направление движения.
-
Не оставляйте влагу на ворсе надолго.
-
Ставьте коврики у входа, чтобы меньше грязи попадало в дом.
-
Периодически выносите ковёр на свежий воздух.
Итог
Сода, соль, уксус, лимон и пар — простые, доступные и экологичные помощники, которые позволяют почистить ковер дома, не тратя деньги на химчистку. Главное — ухаживать регулярно и бережно.
