Ковер в гостиной
Ковер в гостиной
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:26

Лёд спасает ворс: как убрать вмятины от мебели

Лимон и сода помогают освежить ковёр и убрать запахи без химчистки

Ковры и паласы к осени нередко теряют свежий вид: за лето на них оседает пыль, появляются пятна от напитков, еды или следы от мебели. Хорошая новость в том, что вернуть покрытию чистоту и свежесть можно без химчистки, используя доступные подручные средства.

Сухая чистка содой и солью

Один из самых простых и безопасных способов. Смесь соли и соды в равных пропорциях хорошо вытягивает грязь и убирает запахи.

  • Рассыпьте порошок тонким слоем по поверхности.

  • Оставьте на 20-30 минут.

  • Тщательно пропылесосьте.

Метод подходит для профилактики, когда ковер не слишком загрязнён, но требует освежения.

Уксус против пятен

Напитки и еда часто оставляют следы. С ними справится раствор уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды).

  • Смочите мягкую тряпку или губку.

  • Обработайте пятно, двигаясь от краёв к центру.

  • После — промокните полотенцем и подсушите феном в холодном режиме.

Главное — не заливать ковёр, чтобы не испортить основу.

Лимон для свежести

Сок половины лимона, разведённый в стакане воды, отлично убирает запахи. Полученный раствор можно распылить из пульверизатора или нанести губкой. Лимон освежает ворс, а в комбинации с содой усиливает эффект.

Чистка паром

Если есть пароочиститель, это оптимальное решение для глубокой чистки без химии. Горячий пар убивает микробы и вытесняет грязь.
Совет: водите насадку медленно и равномерно, не задерживаясь на одном месте, иначе можно повредить основу.

Удаление вмятин от мебели

После лета часто остаются следы от ножек стульев и кресел. Чтобы поднять ворс:

  • Положите на вмятину кубик льда.

  • Дождитесь, пока он растает.

  • Аккуратно расчешите место щёткой.

Как сохранить ковер чистым дольше

  • Пылесосьте его регулярно, меняя направление движения.

  • Не оставляйте влагу на ворсе надолго.

  • Ставьте коврики у входа, чтобы меньше грязи попадало в дом.

  • Периодически выносите ковёр на свежий воздух.

Итог

Сода, соль, уксус, лимон и пар — простые, доступные и экологичные помощники, которые позволяют почистить ковер дома, не тратя деньги на химчистку. Главное — ухаживать регулярно и бережно.

