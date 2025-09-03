Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уход за ковром
Уход за ковром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:04

Ковер снова как новый: простой способ освежить цвет без химчистки

Нашатырь и стиральный порошок помогут освежить ковер в домашних условиях

Со временем даже самый красивый ковер теряет свежесть: ворс тускнеет, рисунок становится менее выразительным, а пыль и грязь глубоко въедаются в ткань. Однако вернуть изделию ухоженный вид можно и без дорогостоящих химчисток. Существует простой домашний способ, который помогает не только очистить ковер, но и освежить его цвет.

Приготовление раствора

Для чистки понадобится минимальный набор доступных компонентов. На литр теплой воды добавляют по столовой ложке стирального порошка для деликатных тканей и нашатырного спирта. Важно, чтобы вода была именно тёплой: кипяток может повредить волокна, а слишком холодная вода снизит эффективность смеси.

Ингредиенты взбивают венчиком или миксером до образования густой и устойчивой пены. На это обычно уходит от 3 до 10 минут. Хорошая пена держит форму и состоит из мелких пузырьков. Если они слишком крупные, стоит пересмотреть пропорции. Чтобы пена была плотнее и дольше сохраняла структуру, можно добавить пару капель глицерина.

Подготовка ковра

Перед влажной обработкой изделие необходимо тщательно пропылесосить. Делать это лучше в двух направлениях — сначала против ворса, затем по нему. Такая сухая чистка позволяет удалить пыль и мусор, а также приподнять ворс, что повышает эффективность дальнейшего ухода.

Очистка поверхности

Готовую пену наносят на ковер губкой или мягкой щёткой. Делать это нужно аккуратными круговыми движениями, не втирая состав слишком сильно, чтобы не повредить волокна. Раствор равномерно распределяют по всей поверхности и оставляют на 20-30 минут. За это время активные вещества успевают проникнуть в ворс и разрушить загрязнения.

После выдержки пену снимают мягкими промакивающими движениями при помощи салфеток из микрофибры. Важно убрать все остатки средства, иначе на ткани могут появиться разводы.

Сушка ковра

Завершающий этап — просушка. Ковер оставляют в хорошо проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей, которые могут выжечь цвета. Для ускорения процесса можно использовать вентилятор.

Такой способ позволяет освежить ковер в домашних условиях, вернуть ему мягкость и яркость без риска повредить структуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали ключевые элементы советского интерьера 1940-х: мебель, текстиль и освещение вчера в 16:53

Советский винтаж снова в тренде: мебель и детали с характером эпохи

Эстетика 1940-х возвращается в моду. Узнайте, как сочетать винтажную мебель и современные решения, чтобы создать тёплый и элегантный интерьер.

Читать полностью » Галерист Евгения Ходакова рассказала, как начать коллекционировать искусство без больших вложений вчера в 15:45

Коллекция искусства без миллионов: как начать с пары тысяч рублей

Коллекционирование искусства доступно каждому: достаточно любопытства и небольшого бюджета. Узнайте, где искать работы и как развить вкус.

Читать полностью » Ароматерапия в быту: как запах влияет на настроение вчера в 14:45

Запахи и настроение: роль ароматерапии в повседневной жизни

Ароматерапия — это не мода, а реальный способ влиять на настроение. Запахи дома могут расслабить, зарядить энергией или подарить уют.

Читать полностью » Осенние ароматы: как наполнить дом атмосферой тепла и урожая вчера в 13:44

Чем должен пахнуть дом в сезон листопада и дождей

Осень — время тепла и урожая. Дом в этот сезон можно наполнить ароматами пряностей, яблок и цитрусов, чтобы создать уют и гармонию.

Читать полностью » Сезонные ароматы: чем должен пахнуть дом летом и зимой вчера в 12:42

Летние и зимние запахи: советы по ароматизации дома

Запах дома должен меняться вместе с сезоном. Летом хочется свежести и лёгкости, а зимой — тепла и пряностей.

Читать полностью » Универсальные ароматы: как выбрать для своего интерьера вчера в 11:40

Какие запахи превращают квартиру в оазис уюта: беспроигрышные варианты

Запах дома влияет на настроение. Есть ароматы, которые всегда работают на уют: они универсальны, понятны и приятны большинству людей.

Читать полностью » Эфирные масла для дома: правила выбора и применения вчера в 10:38

Тайная сила ароматов: эфирные масла для уюта в доме

Эфирные масла создают уют и свежесть в доме, но важно правильно их выбирать и безопасно использовать, чтобы аромат приносил только пользу.

Читать полностью » Ароматические саше для дома: как выбрать и где использовать вчера в 9:36

Как правильно использовать саше для ароматизации дома

Ароматические саше помогают наполнить дом уютом и свежестью. Рассказываем, какие выбрать и где разместить, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

People: Сидни Суини после расставания с Джонатаном Давино начала видеться со Скутером Брауном
Спорт и фитнес

Фабиан Траугутт назвал пользу коротких силовых упражнений для рук и спины
Туризм

В Крыму участились случаи мошенничества при бронировании жилья
Наука и технологии

США выделили $1 млрд на наступательные кибероперации, Google поддержал курс
Садоводство

Смородину и крыжовник в Сахалинской области рекомендуют сажать с середины сентября до начала октября
Еда

Приготовьте классические кексы в формочках по рецепту кулинарных экспертов
Питомцы

Генетики выявили мутации GLB1 и HEXB, вызывающие смертельный ганглиозидоз у кошек
Авто и мото

Автопроизводители: частые остановки с системой "старт-стоп" не вредят мотору
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet