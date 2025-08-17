Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:12

Дом или химчистка: когда пора доверить ковёр профессионалам

Профессиональная или домашняя чистка ковра: что выбрать — объяснила технолог

Напольные ковры создают уют, но вбирают в себя пыль, грязь и микроорганизмы, особенно если сделаны из натуральных материалов. Насколько эффективна домашняя чистка и когда стоит обратиться в химчистку?

Мнение специалиста

Ирина Потапова, технолог химчистки-прачечной:

"Ковры из натуральных волокон активнее задерживают пыль и грязь. Пылесос полностью не справляется с чисткой. Обезвредить микробы и бактерии поможет только пароочиститель."

Что можно сделать дома

  • Регулярно обрабатывать ковёр пылесосом, особенно в местах с высокой проходимостью.
  • При наличии пароочистителя использовать его для дезинфекции поверхности.
  • Избегать агрессивных чистящих средств: натуральные ковры чувствительны к химии и могут потерять цвет или форму.

Когда лучше обратиться в химчистку

  • Для глубокой очистки по всей толщине ковра.
  • Если ковёр изготовлен из шерсти, хлопка или других натуральных материалов.
  • Чтобы избежать повреждения структуры волокон и сохранить яркость красок.

Вывод

Домашняя чистка может быть частью ухода за ковром, но не заменяет профессиональной. Если вы хотите сохранить его внешний вид и удалить загрязнения по всей толщине, периодически стоит прибегать к услугам химчистки.

