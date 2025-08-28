Химчистка нужна не всегда: ковёр может оставаться свежим годами без лишних затрат

Ковёр способен сделать комнату уютной, но он же и собирает пыль, запахи и пятна. Химчистка — не единственный выход: при правильном уходе ковёр можно поддерживать в идеальном состоянии самостоятельно.

Регулярная уборка

Чистый ковёр начинается с пылесоса.

Пылесосьте изделие хотя бы раз в неделю.

Используйте специальные насадки для ворса — они лучше справляются с пылью.

Робот-пылесос не заменит полноценную уборку: ему не хватает мощности и нужных щёток.

"Раньше ковры выбивали на улице, а зимой чистили на снегу. Сейчас это почти забытая практика: современные пылесосы отлично справляются с задачей", — напоминает создатель клинингового агентства "Дом Души" Алина Кузакова.

Как бороться с пятнами

Главное правило — действовать быстро. Чем меньше времени прошло, тем выше шанс, что след исчезнет бесследно.

Свежие пятна — промокните тканью и обработайте мыльным раствором или смесью уксуса и воды (1:1).

Застарелые — нанесите уксусный раствор и оставьте на 10-15 минут, затем аккуратно промокните.

Чернила и краска — помогает спирт.

Альтернативные методы:

Перекись водорода — капните на пятно, подождите, затем промойте водой.

Белая зубная паста — нанесите немного на след, разотрите щёткой, смойте водой.

"Уксус подходит даже для шерстяных ковров, но не используйте его для натурального меха. Всегда тестируйте средство на малозаметном участке", — советует Алина Кузакова.

Глубокая чистка и дезинфекция

Чтобы ковёр был не только чистым, но и свежим:

Сода. Насыпьте порошок на ковёр, оставьте на ночь, затем тщательно пропылесосьте. Метод безопасен даже для аллергиков.

Уксусный раствор. В 0,5 л тёплой воды разведите 2 ст. л. уксуса (70%), опрыскайте ковёр из пульверизатора. Это убирает микробы и неприятный запах.

После влажной обработки ковёр должен хорошо просохнуть в проветриваемом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей — они могут "выжечь" цвет.

Когда нужна химчистка

Домашний уход способен продлить жизнь ковра на годы. Профессиональная чистка нужна лишь тогда, когда пятна слишком старые или загрязнения не поддаются.

"Если регулярно ухаживать за ковром, химчистка может и вовсе не понадобиться", — считает специалист.

Итог

Ковёр легко сохранить в чистоте без лишних затрат: пылесос — еженедельно, быстрая реакция на пятна и периодическая глубокая чистка подручными средствами.