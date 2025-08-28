Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гостиная с ковром и диваном
Гостиная с ковром и диваном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:45

Химчистка нужна не всегда: ковёр может оставаться свежим годами без лишних затрат

Как убрать запах и пыль из ковра без химчистки — рекомендации специалистов

Ковёр способен сделать комнату уютной, но он же и собирает пыль, запахи и пятна. Химчистка — не единственный выход: при правильном уходе ковёр можно поддерживать в идеальном состоянии самостоятельно.

Регулярная уборка

Чистый ковёр начинается с пылесоса.

  • Пылесосьте изделие хотя бы раз в неделю.
  • Используйте специальные насадки для ворса — они лучше справляются с пылью.
  • Робот-пылесос не заменит полноценную уборку: ему не хватает мощности и нужных щёток.

"Раньше ковры выбивали на улице, а зимой чистили на снегу. Сейчас это почти забытая практика: современные пылесосы отлично справляются с задачей", — напоминает создатель клинингового агентства "Дом Души" Алина Кузакова.

Как бороться с пятнами

Главное правило — действовать быстро. Чем меньше времени прошло, тем выше шанс, что след исчезнет бесследно.

  • Свежие пятна — промокните тканью и обработайте мыльным раствором или смесью уксуса и воды (1:1).
  • Застарелые — нанесите уксусный раствор и оставьте на 10-15 минут, затем аккуратно промокните.
  • Чернила и краска — помогает спирт.

Альтернативные методы:

  • Перекись водорода — капните на пятно, подождите, затем промойте водой.
  • Белая зубная паста — нанесите немного на след, разотрите щёткой, смойте водой.

"Уксус подходит даже для шерстяных ковров, но не используйте его для натурального меха. Всегда тестируйте средство на малозаметном участке", — советует Алина Кузакова.

Глубокая чистка и дезинфекция

Чтобы ковёр был не только чистым, но и свежим:

  • Сода. Насыпьте порошок на ковёр, оставьте на ночь, затем тщательно пропылесосьте. Метод безопасен даже для аллергиков.
  • Уксусный раствор. В 0,5 л тёплой воды разведите 2 ст. л. уксуса (70%), опрыскайте ковёр из пульверизатора. Это убирает микробы и неприятный запах.

После влажной обработки ковёр должен хорошо просохнуть в проветриваемом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей — они могут "выжечь" цвет.

Когда нужна химчистка

Домашний уход способен продлить жизнь ковра на годы. Профессиональная чистка нужна лишь тогда, когда пятна слишком старые или загрязнения не поддаются.

"Если регулярно ухаживать за ковром, химчистка может и вовсе не понадобиться", — считает специалист.

Итог

Ковёр легко сохранить в чистоте без лишних затрат: пылесос — еженедельно, быстрая реакция на пятна и периодическая глубокая чистка подручными средствами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неграмотный ремонт: что может повредить вашему организму сегодня в 11:43

Эти ошибки при ремонте превращают квартиру в опасное место

Ремонт может не только обновить квартиру, но и навредить здоровью. Узнайте, какие ошибки допускают чаще всего и как их избежать.

Читать полностью » Современные материалы для ремонта: что опасно для здоровья сегодня в 10:42

Секрет стройматериалов: как современный ремонт может превратиться в токсичную ловушку

Современные стройматериалы не всегда безопасны: клей, краски и ДСП выделяют токсичные вещества. Разбираем, какие материалы считаются наиболее вредными.

Читать полностью » Когда безопасно заселяться в квартиру после ремонта сегодня в 9:38

Токсичная ловушка: чем грозит жизнь среди строительной пыли и запахов

Жить в квартире во время или сразу после ремонта опасно: пыль и химические пары могут навредить здоровью. Разбираем, почему нужно подождать с заселением.

Читать полностью » Демонтаж старых материалов: правила защиты и уборки сегодня в 8:36

Демонтаж не дается даром: ошибка при ремонте, которая может стоить здоровья

Демонтаж старых покрытий в квартире — первый шаг ремонта. Но вместе с пылью и краской в воздух попадают опасные вещества. Узнайте, как защититься.

Читать полностью » Опасные материалы в старых квартирах: почему нужен респиратор сегодня в 7:33

Опасность, о которой забывают при ремонте в хрущевке: почему вам нужен респиратор

Ремонт в хрущёвке кажется обычным делом, но пыль от старых материалов может быть опасной. Разбираем, почему респиратор здесь — обязательная защита.

Читать полностью » Защита дыхания при ремонте: необходимость, а не формальность сегодня в 6:30

Ненужный риск: что вдыхает человек, делая ремонт без защиты органов дыхания

Ремонт без респиратора кажется мелочью, но строительная пыль и химия опасны. Узнайте, чем грозит отказ от защиты и почему лучше не рисковать.

Читать полностью » Запах новой мебели: почему он может быть опасен для людей и животных сегодня в 5:27

Опасность, которую мы не замечаем: что скрывает заках новой мебели

Запах новой мебели знаком каждому, но это не просто аромат. Он связан с выделением химических веществ. Разбираем, чем это опасно и как себя защитить.

Читать полностью » Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество сегодня в 4:29

Пять способов убрать статику из одежды без усилий

Зимой одежда часто липнет к телу из-за статики. Как увлажнитель, кондиционер или выбор ткани помогут избавиться от проблемы без лишних усилий?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные объяснили, почему собаки пьют воду иначе, чем кошки и люди
Садоводство

Эксперты назвали самые опасные болезни кукурузы: листовые пятнистости и антракноз снижают урожай
Еда

Сохраните хруст перцев: холодное маринование на зиму с трёхнедельной выдержкой
Авто и мото

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо перечислила шесть упражнений с гантелями для силы и выносливости
Туризм

Крепость Корела и маршруты по Вуоксе: что посмотреть в Приозерске на Карельском перешейке
Наука и технологии

Учёные выяснили, как мозг обрабатывает одновременные звук и изображение
Наука и технологии

Ученые объяснили, почему снежные барсы выбирают крупных жертв для охоты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru