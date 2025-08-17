Почему мясной рацион из соцсетей может обернуться болезнями печени

Корневор диета, или "диета хищника", набирает популярность в соцсетях, обещая быстрые результаты. Но, по словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, такой рацион может серьезно навредить здоровью.

В чем суть и опасность

Эта система питания строится на чрезмерном употреблении мяса, яиц и сливочного масла.

"Для такого рациона характерен избыток животного белка и насыщенных жиров, а также дефицит растительной пищи, сложных углеводов и клетчатки", — объяснила Дианова в интервью радио Sputnik.

По сути, это разновидность вредного "западного типа питания", который не только не помогает худеть, но и повышает риск болезней сердца.

Риски для здоровья

употребление сливочного масла увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%;

особенно опасна такая диета для людей с нарушениями жирового обмена, диабетом или ожирением;

избыток животного белка способен спровоцировать обострение желчнокаменной болезни у девушек, которые пробуют этот рацион без наблюдения врача;

чрезмерное потребление жирного масла повышает вероятность хронических заболеваний печени.

Здоровая альтернатива

Дианова советует присмотреться к флекситарианской диете — рациону, где основу составляет растительная пища, а продукты животного происхождения включены в умеренных количествах.

Такое питание: