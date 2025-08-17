Почему мясной рацион из соцсетей может обернуться болезнями печени
Корневор диета, или "диета хищника", набирает популярность в соцсетях, обещая быстрые результаты. Но, по словам врача-диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, такой рацион может серьезно навредить здоровью.
В чем суть и опасность
Эта система питания строится на чрезмерном употреблении мяса, яиц и сливочного масла.
"Для такого рациона характерен избыток животного белка и насыщенных жиров, а также дефицит растительной пищи, сложных углеводов и клетчатки", — объяснила Дианова в интервью радио Sputnik.
По сути, это разновидность вредного "западного типа питания", который не только не помогает худеть, но и повышает риск болезней сердца.
Риски для здоровья
- употребление сливочного масла увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7%;
- особенно опасна такая диета для людей с нарушениями жирового обмена, диабетом или ожирением;
- избыток животного белка способен спровоцировать обострение желчнокаменной болезни у девушек, которые пробуют этот рацион без наблюдения врача;
- чрезмерное потребление жирного масла повышает вероятность хронических заболеваний печени.
Здоровая альтернатива
Дианова советует присмотреться к флекситарианской диете — рациону, где основу составляет растительная пища, а продукты животного происхождения включены в умеренных количествах.
Такое питание:
- содержит минимум насыщенных жиров и сахара;
- богато ненасыщенными жирами, сложными углеводами, клетчаткой;
- обеспечивает организм витаминами и микроэлементами;
- подходит для долгосрочного поддержания здоровья и веса.
