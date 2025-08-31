Не просто холестерин: как мясная монодиета отбирает у вас годы жизни — неожиданные выводы врачей

Диета, основанная исключительно на мясе и получившая название "хищнической", вызывает много споров среди врачей и сторонников правильного питания. На первый взгляд, она действительно может показаться эффективной для снижения веса: человек не испытывает постоянного чувства голода и быстрее худеет. Однако специалисты предупреждают — у такого рациона есть серьёзные минусы, которые могут обернуться опасными последствиями для здоровья.

Чем грозит избыток мяса

Врач-диетолог, терапевт Анна Цуканова пояснила, что главным риском "диеты хищника" становится переизбыток насыщенных жиров.

"Такое питание грозит повышением уровня холестерина в крови. Она увеличивает риски гипертонии, инфаркта, инсульта, атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы", — отметила Цуканова.

Регулярное употребление большого количества мяса перегружает сердечно-сосудистую систему и может привести к развитию хронических заболеваний.

Нагрузка на почки и печень

Белок, которым богата эта диета, тоже имеет обратную сторону. При чрезмерном поступлении он создаёт серьёзную нагрузку на почки, повышая риск почечной недостаточности. Кроме того, страдает печень — её работа усложняется, что может спровоцировать подагру и другие обменные нарушения.

Проблемы возникают и у людей с заболеваниями желчного пузыря: избыток животного белка способен вызвать приступ холецистита или панкреатита. Не остаётся в стороне и желудочно-кишечный тракт — возможны запоры и нарушение работы кишечника.

Дефицит углеводов и витаминов

Особую тревогу вызывает полное исключение углеводов. Для нормального функционирования щитовидной железы необходим хотя бы минимальный их уровень — около 50-80 г в день. В противном случае развивается гормональный дисбаланс, снижается энергетический обмен и ухудшается общее самочувствие.

Кроме того, мясная диета не может обеспечить организм достаточным количеством витаминов, антиоксидантов и клетчатки, которые содержатся в овощах, фруктах и злаках. Это чревато авитаминозом, ослаблением иммунитета и проблемами с пищеварением.

"Диета хищника" может дать быстрый результат в снижении веса, но при длительном следовании такому режиму питания организм сталкивается с дефицитом жизненно важных веществ и перегрузкой органов. Врачи советуют подходить к выбору диеты с осторожностью и отдавать предпочтение сбалансированному питанию, включающему разнообразные продукты.