Диета из одних стейков: что теряет человек, отказавшись от растительной пищи

Мода на плотоядную диету, или "carnivore diet", заполонила социальные сети: видео с идеально прожаренными стейками и горами ребрышек вызывают восхищение у одних и недоумение у других. В кадре — никакой зелени, ни кусочка авокадо или брокколи, лишь мясо, яйца и масло. Но что на самом деле происходит с телом, когда человек решает питаться исключительно животной пищей?

Как работает плотоядная диета

Плотоядная диета — это крайняя версия низкоуглеводного питания, в которой полностью исключаются фрукты, овощи и злаки. Разрешены только мясо, рыба, яйца и, в некоторых вариантах, молочные продукты. Некоторые приверженцы идут еще дальше, оставляя в рационе лишь стейки и соленое масло.

Сторонники утверждают, что такой подход помогает похудеть, очистить кожу, уменьшить вздутие живота и даже снять симптомы аутоиммунных заболеваний. Однако научных доказательств этих эффектов пока нет. Большинство выводов основаны на личных историях и наблюдениях.

Социолог Ричард Твайн связывает популярность тренда не только с питанием, но и с протестом против общественных норм.

"Возросшая видимость плотоядной диеты в социальных сетях демонстрирует ответную реакцию широко распространенных призывов к изменению рациона питания", — отметил социолог Ричард Твайн.

Он считает, что для многих мясо становится символом независимости и отказа от навязанных принципов устойчивого развития.

Что происходит с кишечником

Первые изменения при переходе на плотоядную диету чаще всего касаются пищеварения. Люди отмечают, что живот стал плоским, газы исчезли, а чувство тяжести после еды уменьшилось. Причина может быть в том, что из меню исчезают продукты с высоким содержанием FODMAP — ферментируемых углеводов, которые нередко вызывают дискомфорт у людей с чувствительным кишечником.

"Люди, которые придерживаются плотоядной диеты, нередко сообщают об уменьшении вздутия живота и газов", — сказала гастроэнтеролог Венди ЛеБретт.

Однако доктор подчеркивает, что похожего эффекта можно достичь, просто сократив продукты с высоким содержанием FODMAP, не исключая полностью растения. Исследование 2022 года показало, что именно такая умеренная диета помогает при синдроме раздраженного кишечника.

Потеря клетчатки и её последствия

Главная проблема плотоядной диеты — отсутствие клетчатки.

"Клетчатка является одним из самых защитных компонентов рациона человека, что способствует снижению риска сердечных заболеваний, рака, диабета и даже увеличению продолжительности жизни и когнитивного здоровья", — подчеркнула ученый-диетолог Эмили Прпа.

Без клетчатки кишечник теряет полезные бактерии, и при возвращении растительной пищи реакция организма может быть слишком острой — вплоть до боли и вздутия. По данным обзора исследований 2023 года, высокое потребление клетчатки снижает риск рака на 22%, включая колоректальный. Поэтому полное исключение растительных продуктов — серьезная утрата для здоровья.

Что теряет организм

Отказ от овощей и фруктов означает потерю витамина C, антиоксидантов и фитонутриентов. Эти вещества защищают клетки от воспаления, помогают синтезу коллагена, поддерживают иммунитет и здоровье сосудов. На плотоядной диете таких защитных компонентов просто нет.

Кроме того, избыток белка увеличивает нагрузку на печень и почки. Организм вынужден перерабатывать излишки азота в мочевину, что повышает риск образования камней и хронической перегрузки органов. Это особенно опасно при низком уровне жидкости, ведь мясная диета часто приводит к обезвоживанию.

Как страдает мозг и настроение

"Диеты, богатые клетчаткой из растительной пищи, такие как средиземноморская диета, связаны с улучшением настроения, снижением риска депрессии и защитой здоровья мозга", — пояснила Эмили Прпа.

Недавние мета-анализы подтверждают: соблюдение средиземноморской диеты снижает риск депрессии на 19%, а увеличение клетчатки всего на 5 граммов в день уменьшает вероятность депрессивных состояний на 5%. Плотоядная диета, напротив, может привести к снижению уровня серотонина, ведь именно растительные продукты содержат предшественники этого гормона.

Опасность для сердца

Кардиологи предупреждают: избыток красного мяса и животных жиров напрямую связан с сердечно-сосудистыми рисками. Исследование 2021 года с участием 180 тысяч человек показало, что регулярное употребление красного мяса увеличивает вероятность заболеваний сердца на 20%, а смертность от инсульта — более чем вдвое.

"Отсутствие клетчатки устраняет один из естественных инструментов организма для снижения ЛПНП, поскольку растворимая клетчатка связывает холестерин и помогает выводить его из циркуляции", — добавила Эмили Прпа.

Таким образом, плотоядная диета не просто повышает уровень "плохого" холестерина, но и лишает организм механизма, который помогает его контролировать.

Таблица: сравнение диет

Параметр Плотоядная диета Средиземноморская диета Источник энергии Белки и жиры Баланс белков, углеводов и жиров Клетчатка Отсутствует Высокое содержание Витамины и антиоксиданты Минимум Многообразие источников Влияние на сердце Повышенный риск Защитный эффект Поддержка микробиома Отсутствует Богатый микробиом

А что если попробовать умеренность?

Если хочется "перезагрузить" питание, можно попробовать элиминационную диету с постепенным исключением раздражающих продуктов, а не полное мясное питание. Такой подход помогает выявить причины проблем с пищеварением и вернуть баланс без дефицита питательных веществ.

Плюсы и минусы плотоядной диеты

Плюсы Минусы Простота — не нужно считать калории Риск дефицита витаминов и клетчатки Быстрая потеря веса (вода и гликоген) Повышенная нагрузка на печень и почки Временное уменьшение вздутия Повышение уровня холестерина Минимизация пищевых аллергенов Ослабление микробиома кишечника

FAQ

Можно ли придерживаться плотоядной диеты долго?

Нет. Из-за отсутствия клетчатки, витаминов и антиоксидантов эта диета подходит только для краткосрочного эксперимента под наблюдением врача. Можно ли сочетать мясо и овощи без вреда?

Да. Это оптимальный вариант: белок дает сытость, а растения — клетчатку и витамины. Сколько белка нужно организму в день?

Для большинства людей достаточно 1-1,6 г белка на килограмм массы тела. Избыточное потребление не приносит пользы и перегружает почки.

Мифы и правда

Миф: плотоядная диета — естественная для человека.

Правда: наши предки питались разнообразно, включая растения и корнеплоды.

плотоядная диета — естественная для человека. наши предки питались разнообразно, включая растения и корнеплоды. Миф: на мясной диете уходит воспаление.

Правда: вначале может уменьшаться раздражение кишечника, но долгосрочно растет риск воспалительных процессов.

на мясной диете уходит воспаление. вначале может уменьшаться раздражение кишечника, но долгосрочно растет риск воспалительных процессов. Миф: мясо заменяет все витамины.

Правда: витамин C, антиоксиданты и фитонутриенты содержатся только в растениях.

Плотоядная диета действительно может дать краткосрочное чувство лёгкости и контроля, но лишает организм защиты, которую дают растения. Как и в большинстве случаев, крайности не работают: здоровье требует баланса, а не исключений.