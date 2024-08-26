В первый день ежегодного карибского карнавала в Лондоне арестовали девяносто человек.

В первый день карнавала в Лондоне арестовали девяносто человек

По данным лондонской полиции, в первый день ежегодного карибского карнавала, который проходит в районе Ноттинг-Хилл, были арестованы девяносто человек и пятнадцать офицеров полиции пострадали, пишет Independent. Также полиция заявила, что ей известно о трех случаях поножовщины на карнавале, в ходе одного из них пострадала женщина 32 лет, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Карнавал является крупнейшим уличным праздником в Европе и посвящен культуре стран Карибского бассейна. Ожидается, что в 2024 году карнавал посетят около миллиона человек, а для обеспечения безопасности во время его празднования будет дежурить около 7000 сотрудников полиции.

В 2023 году в ходе карибского карнавала было совершено восемь ножевых ранений, было произведено 275 арестов.

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