Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Передача ключей в автосалоне
Передача ключей в автосалоне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:50

Склады тают, как весенний снег: почему машины сметают без выбора цвета и года выпуска

Эксперт Житнухин: склады китайских автомобилей в России стремительно пустеют перед ростом утильсбора

Автомобильный рынок России переживает неожиданный всплеск спроса: покупатели берут машины практически "вслепую", не обращая внимания на цвет, комплектацию или год выпуска. Продавцы китайских моделей отмечают, что прежние выгодные предложения уходят в прошлое, а склады быстро опустошаются.

Причины резкого спроса

Эксперты связывают ажиотаж с возможным повышением утилизационного сбора, которое может вступить в силу с 1 ноября. Россияне стремятся успеть купить автомобиль до изменения налоговой ставки, что создает эффект массовой "распродажи" без скидок.

"Склады стремительно пустеют — год выпуска, цвет и комплектация для многих потребителей отходят на второй план", — отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Кроме того, активность наблюдается не только внутри страны: в приграничном китайском Хоргосе посредники раскупают все доступные модели, что также влияет на скорость опустошения складов.

Политика дилеров

Дилеры массово отменяют скидочные акции, а иногда такая мера инициируется не ими, а представителями брендов. В результате предложения становятся менее гибкими, а цены на новые автомобили стабильно растут. Особенно это заметно на складах прошлогодних моделей, которые практически полностью распроданы.

Сравнение спроса на автомобили

Категория Ситуация на рынке Влияние на потребителя
Новые авто Спрос высокий, акции отменяются Выбор комплектации второстепенен
Машины прошлых годов Склады почти пусты Скидки минимальны или отсутствуют
Китайские модели Быстро раскупаются Время на выбор ограничено

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте наличие автомобиля в нескольких салонах сразу.

  2. Сравнивайте цены на модели разных годов выпуска.

  3. Рассматривайте альтернативные комплектации — иногда они оказываются выгоднее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание скидок в ноябре.

  • Последствие: риск остаться без выбранной модели.

  • Альтернатива: купить автомобиль заранее, не ориентируясь на цвет или комплектацию.

А что если…

Спрос не снизится после повышения утилизационного сбора? Тогда авто останутся дефицитными, а цены будут продолжать расти, создавая благоприятные условия для посредников и перекупщиков.

FAQ

Как выбрать автомобиль в условиях ажиотажа?
Сосредоточьтесь на основных характеристиках и проверяйте наличие сразу в нескольких салонах.

Сколько стоит китайский автомобиль на текущий момент?
Цены варьируются в зависимости от модели и года выпуска, но скидок практически нет.

Что лучше — ждать акций или покупать сразу?
В условиях нынешнего рынка выгоднее приобретать машину сразу, чтобы не остаться без выбранной модели.

Мифы и правда

  • Миф: "Скидки обязательно появятся после повышения утилизационного сбора".

  • Правда: в текущих условиях производители и дилеры скорее отменяют акции, чем создают новые.

Интересные факты

  1. Ажиотаж в Хоргосе сравнивают с "распродажей перед повышением налогов".

  2. Складские запасы прошлогодних автомобилей почти полностью распроданы.

  3. Массовая закупка китайских моделей влияет на цены и внутри России, и за её пределами.

Исторический контекст

Рынок автомобилей в России ранее переживал аналогичные всплески, но тогда речь шла о дефиците валюты и высоких пошлинах на импорт. Сейчас ситуация уникальна сочетанием налоговых мер и спроса на доступные китайские модели.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Компания Vay запускает в Берлине аренду электромобилей с дистанционным управлением сегодня в 18:47

Берлин на грани революции: электромобили без водителей обещают разгрузить улицы

В Берлине запускают уникальный сервис аренды электромобилей с дистанционным управлением, который обещает удобство, экономию и новые возможности передвижения.

Читать полностью » Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы и нарушения дисциплины в первой половине 2025 года — CarScoops сегодня в 17:50

Бунт в заводах Volkswagen: тысячи сотрудников под угрозой увольнения

Volkswagen усиливает дисциплину сотрудников и оптимизирует производство на фоне падения спроса и расширения электромобильной линейки, готовясь к будущим сокращениям.

Читать полностью » Минтранс Подмосковья открыл регистрацию для бесплатной парковки мотоциклов и электромобилей сегодня в 16:55

Подмосковье открывает ворота: как теперь не платить за парковку целый год

В Подмосковье мотоциклисты и владельцы электромобилей получили возможность бесплатно парковать свои транспортные средства на платных парковках, зарегистрировавшись через госуслуги.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге с 1 октября изменяется стоимость платной парковки в зависимости от загруженности улиц — Комитет по транспорту сегодня в 15:59

Городской хаос на колёсах: как новые правила парковки поменяют Петербург

В Петербурге вводят новую систему платной парковки с тарифами, которые зависят от загруженности улиц. Это позволит регулировать движение в центре города.

Читать полностью » Суббренд Galaxy увеличил продажи на 131% и стал драйвером Geely сегодня в 14:48

Космический взлёт Galaxy: рост продаж Geely ошеломил даже конкурентов

Geely установила новые рекорды: продажи в сентябре выросли на треть, а Galaxy показал ошеломляющий прирост. Но не все бренды концерна одинаково успешны.

Читать полностью » Прокачку тормозов нужно проводить каждые 40–60 тысяч километров или по регламенту производителя сегодня в 13:10

Прокачка тормозов: 20 минут работы, которые спасают жизнь

Воздушная пробка в тормозной системе опасна. Рассказываем, как правильно прокачать тормоза с помощником и без, а также почему с ABS лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Алексей Кожухов: проверять аккумулятор нужно каждые несколько месяцев и перед поездками сегодня в 12:06

АКБ живёт всего 3–7 лет — но иногда сдаётся уже на второй зиме

Разряженный аккумулятор способен застать врасплох любого водителя. Рассказываем, как проверить батарею разными способами — от мультиметра до нагрузочной вилки.

Читать полностью » Подушки двигателя служат 70–150 тысяч километров и требуют осмотра каждые 30–50 тысяч сегодня в 11:03

Машину трясёт на светофоре? Виновата деталь за копейки, которую никто не меняет

Подушки двигателя незаметны, но именно они гасят вибрацию и фиксируют мотор. Разбираем признаки износа и пошаговые способы проверки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как выбрать участок под строительство дома: руководство 2025 года
Культура и шоу-бизнес

Dailу Mail: принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для образования своих детей
Еда

Эксперты: правильное мытьё овощей и фруктов снижает риск кишечных инфекций
Дом

Интерьер независимой девушки: советы дизайнеров для уюта и самовыражения
Туризм

Эксперты: бюджетное путешествие обходится в $30–40 в день в Азии и $50–70 в Европе
Дом

Общежитие, аренда или ипотека: как молодёжь решает жилищный вопрос
Дом

Маленькая квартира без тесноты: 10 идей для ремонта и зонирования
Дом

Развод и ипотека: как делится квартира и кто продолжает платить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet