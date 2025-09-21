Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Страховщик осматривает машину после ДТП
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:33

Страховка или пытка: как владельцы машин ждут свои автомобили по полгода

Жалобы на затяжные ремонты по ОСАГО в России выросли на 20% — финансовый омбудсмен Максимова

Затяжные ремонты автомобилей по ОСАГО и КАСКО становятся серьезной проблемой для российских владельцев машин. В последние годы автомобилисты сталкиваются с увеличением сроков восстановления транспортных средств после аварий, а дефицит запчастей лишь усугубляет ситуацию. Многие жалобы фиксируются в официальных органах, но реальное число недовольных клиентов может быть значительно выше.

Рост жалоб на страховые случаи

По данным службы финансового уполномоченного, за первые восемь месяцев 2025 года количество жалоб по ОСАГО достигло почти 59 тысяч, что на 20% больше, чем в прошлом году. В случае с КАСКО ситуация еще более напряженная — число обращений превысило 3,5 тысячи, увеличившись на треть.

"Реальное количество недовольных может быть еще выше, ведь не все автовладельцы доходят до официального разбирательства и обращения к уполномоченному", — отметила финансовый омбудсмен Светлана Максимова.

Задержки в ремонте вызывают у водителей недовольство, особенно когда сроки устанавливаются на 180-240 дней. Это значительно превышает законодательно предусмотренные рамки и негативно сказывается на повседневной жизни автомобилистов.

Причины затяжки ремонта

Основной проблемой является дефицит запчастей. Сложности с поставками приводят к тому, что сервисы не могут уложиться в установленные сроки. Для ОСАГО законодательство предписывает завершить ремонт не позднее 30 дней, однако на практике этот срок часто нарушается. КАСКО не имеет жестких временных рамок, что позволяет страховым компаниям затягивать процесс практически без ограничений.

Представители страхового рынка отмечают, что глобальные сбои в логистике и дефицит комплектующих напрямую влияют на скорость обслуживания клиентов. В результате многие автовладельцы сталкиваются с необходимостью оставлять машину в сервисе на несколько месяцев, что создает дополнительные неудобства.

Сравнение ОСАГО и КАСКО по срокам ремонта

Параметр ОСАГО КАСКО
Законодательно установленный срок 30 дней Нет ограничений
Реальные сроки ремонта 60-180 дней 90-240 дней
Основная причина задержки Дефицит запчастей Дефицит запчастей и бюрократия
Влияние на владельца Ограничено по закону Серьезное неудобство

Советы шаг за шагом для ускорения ремонта

  1. При обращении в страховую сохраняйте всю документацию по аварии и осмотру.

  2. Сразу уточняйте, какие запчасти доступны на складе и каков срок их доставки.

  3. Если ремонт затягивается, фиксируйте каждый контакт со страховой компанией письменно или по электронной почте.

  4. Рассмотрите возможность получения направления на другой сервис, который быстрее выполняет ремонт.

  5. При возникновении длительных задержек можно обратиться к финансовому омбудсмену для официального разбирательства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидание починки исключительно у одного дилера.
    Последствие: сроки растягиваются на месяцы.
    Альтернатива: поиск сертифицированного стороннего сервиса, который работает с нужной маркой.

  • Ошибка: несвоевременное оформление страхового случая.
    Последствие: потеря времени и задержка выплат.
    Альтернатива: немедленное обращение в страховую с полным пакетом документов.

  • Ошибка: недооценка дефицита запчастей.
    Последствие: невозможность завершить ремонт вовремя.
    Альтернатива: уточнение наличия деталей перед заключением договора на ремонт.

А что если…

Если автомобилист вынужден ждать ремонт несколько месяцев, стоит рассмотреть временную аренду автомобиля или подключение к программе страховой, предоставляющей авто на период ремонта. Это позволяет снизить неудобства и сохранить мобильность.

Плюсы и минусы обращения в разные сервисы

Критерий Дилерский сервис Независимый сервис
Скорость ремонта Может быть медленнее Часто быстрее
Качество работ Высокое Зависит от мастерской
Доступность запчастей Зависит от поставок дилера Иногда проще найти альтернативные аналоги
Цена Выше среднего Иногда ниже
Гарантия Действует на оригинальные детали Могут быть ограничения

FAQ

Как выбрать сервис для ремонта по ОСАГО или КАСКО?
Выбирайте сертифицированный сервис, уточняйте сроки и наличие необходимых запчастей.

Сколько обычно длится ремонт по КАСКО?
Реальные сроки варьируются от 90 до 240 дней, в зависимости от наличия запчастей и загруженности сервисов.

Что делать, если ремонт затягивается?
Фиксируйте все контакты со страховой, обращайтесь к финансовому омбудсмену или ищите альтернативный сервис.

Мифы и правда

  • Миф: страховая обязана уложиться в 30 дней по КАСКО.
    Правда: законодательство не устанавливает ограничений по времени, поэтому сроки могут быть длиннее.

  • Миф: ремонт можно ускорить только через угрозу обращения в суд.
    Правда: официальное обращение к финансовому омбудсмену часто помогает решить вопрос быстрее.

  • Миф: оригинальные запчасти всегда быстрее доставляются.
    Правда: дефицит на рынке влияет на все категории, даже на оригинальные комплектующие.

3 интересных факта

  1. В некоторых случаях срок ремонта по ОСАГО растягивается в 6 раз дольше законодательного лимита.

  2. Дефицит запчастей в России усугубился из-за глобальных проблем в логистике и санкций.

  3. Страховые компании, имея свободу по КАСКО, часто предлагают клиентам альтернативные сервисы для ускорения процесса.

