© Wikipedia by BMW USE is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:15

Импортные машины исчезают с ценников: по кому на самом деле ударит новый утильсбор

Новая методика утильсбора увеличит стоимость BMW X3 и Geely Monjaro — эксперт Миньковский

С конца октября российский авторынок готовится к заметным изменениям. С 1 ноября может вступить в силу новая методика расчета утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 лошадиных сил, которые не собираются на территории России. Это решение приведет к ощутимому росту цен и изменению структуры продаж. Особенно пострадают машины средней ценовой категории, считают эксперты.

Что меняется в утилизационном сборе

Ранее льготный утильсбор распространялся на широкий спектр автомобилей, позволяя импортировать популярные модели с минимальными дополнительными расходами. Теперь же привязка к мощности двигателя станет ключевым фактором. Все машины свыше 160 л. с., собранные за рубежом, будут облагаться коммерческими ставками, которые могут быть в несколько раз выше прежних.

"Фактически с рынка исчезнут все автомобили мощностью свыше 160 л. с. стоимостью до 3 млн рублей. Для них рост цен может составить до 40%, что делает импорт бессмысленным", — сказал генеральный директор автоклуба Jetcar Борис Миньковский.

Массовое подорожание затронет как новые, так и параллельные поставки популярных кроссоверов. Например, BMW X3 2021 года ранее можно было привезти за 5 миллионов рублей с минимальным утильсбором в 5 тысяч. После введения новой методики стоимость может вырасти примерно на 25%, поскольку сбор увеличится до 852 тысяч рублей. Аналогичная ситуация ожидается и у кроссоверов Geely Monjaro.

Кому рост цен принесет наименьшие неудобства

Люксовый сегмент окажется менее уязвимым. Модели, стоимость которых превышает 20-30 миллионов рублей, подорожают на относительно небольшую величину в процентном выражении. Так, Mercedes-Benz G-Class в версии AMG прибавит примерно 1 миллион рублей при цене около 30 миллионов, что не окажет критического влияния на спрос.

"Рост цен на люксовые автомобили практически не повлияет на спрос, поскольку покупатели таких машин меньше зависят от изменений утильсбора", — отметил Борис Миньковский.

Эти корректировки направлены на поддержку локализованного производства. Ранее Минпромторг пояснил, что инициатива о перерасчете сбора разработана после обращения "Объединения автопроизводителей России". Ведомство подчеркивает, что цель — стимулировать сборку автомобилей внутри страны и уменьшить зависимость от импортных моделей.

Таблица "Сравнение цен до и после изменений"

Модель Стоимость до изменений Утилизационный сбор Стоимость после изменений Рост, %
BMW X3 2021 5 000 000 ₽ 5 000 ₽ 6 250 000 ₽ 25%
Geely Monjaro 4 500 000 ₽ 3 000 ₽ 5 800 000 ₽ 29%
Mercedes-Benz G-Class AMG 30 000 000 ₽ 200 000 ₽ 31 000 000 ₽ 3%

Как подготовиться к изменениям

  1. Определите, какие модели автомобиля вас интересуют, и узнайте их мощность. Это поможет понять, попадут ли они под новые ставки.

  2. Если планируется покупка машины с мощностью выше 160 л. с., рассмотрите возможность параллельного импорта до вступления изменений в силу.

  3. Подумайте о локализованных альтернативах: российские модели или сборки с мощностью до 160 л. с. сохраняют льготы по утильсбору.

  4. Сравните общие расходы на эксплуатацию и обслуживание, чтобы определить, стоит ли переплачивать за импортный автомобиль после увеличения сбора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка мощного импортного кроссовера после введения новой методики.

  • Последствие: рост цены на десятки процентов, что делает экономику покупки невыгодной.

  • Альтернатива: выбор автомобиля мощностью до 160 л. с. с сохранением льготного утильсбора.

А что если…

…покупатель не успел оформить авто до 1 ноября? В таком случае повышенный сбор станет частью стоимости, и экономия исчезает. Сильнее всего это скажется на моделях стоимостью до 3 миллионов, где рост может достигать 40%. Для дорогих и люксовых машин процентный рост меньше, поэтому они остаются более предсказуемым вариантом.

FAQ

Как выбрать автомобиль после изменений?
Рекомендуется обращать внимание на мощность двигателя и возможность локальной сборки, чтобы снизить расходы на утильсбор.

Сколько будет стоить BMW X3 2021 после нововведений?
Примерно 6,25 миллиона рублей при утильсборе 852 тысячи.

Что лучше: подождать или покупать сейчас?
Для среднеценового сегмента выгоднее оформить покупку до вступления изменений. Для люксовых моделей разница будет несущественной.

Мифы и правда

  • Миф: "Все импортные автомобили подорожают одинаково".

  • Правда: процент роста зависит от мощности двигателя и стоимости модели. Люксовые авто пострадают меньше, средний сегмент — сильнее.

3 интересных факта

  1. BMW X3 2021 с мощностью свыше 160 л. с. до нововведений имел утильсбор всего 5 тысяч рублей.

  2. Mercedes-Benz G-Class AMG потеряет в цене меньше 5% даже после роста сбора.

  3. Льготные ставки сохраняются только для авто с мощностью до 160 л. с., что стимулирует интерес к маломощным кроссоверам.

