Вот где прячется самый спокойный уголок Карибов — туристы едут именно туда
Карибский регион славится своей экзотикой, но не каждый остров может похвастаться спокойной атмосферой и отсутствием угроз. Согласно Индексу безопасности островов Карибского бассейна 2025 года, именно Аруба заняла лидирующую позицию в списке самых безопасных направлений для путешествий.
Почему именно Аруба?
Эксперты отмечают, что главные преимущества острова — крайне низкий уровень преступности и высокий уровень внимания к туристической безопасности. Здесь уже несколько лет подряд не фиксируются серьёзные ураганы, а медицинская система соответствует голландским стандартам качества.
По данным исследования Caribbean Island Safety Risk 2025, Аруба получила высочайшие оценки:
- 10/10 — безопасность путешествий,
- 9/10 — уровень преступности,
- 10/10 — низкий риск ураганов,
- 8/10 — здравоохранение.
Госдепартамент США также присвоил стране рекомендацию первого уровня: "Соблюдайте обычные меры предосторожности".
Контраст с соседями
Для сравнения, популярные направления вроде Доминиканской Республики, Ямайки или Гаити попали в список с более низкими баллами. Причина — высокий уровень преступности, периодические гражданские беспорядки и проблемы с доступом к медпомощи. Именно поэтому США выпускают предупреждения для туристов, собирающихся туда.
Что ещё делает Арубу привлекательной
Помимо безопасности, остров завораживает своими природными богатствами: национальными парками, морскими заповедниками и пляжами, где можно отдохнуть в атмосфере уюта и тишины. Всё это делает Арубу местом, куда путешественники стремятся возвращаться.
Рейтинг самых безопасных островов Карибского бассейна
Полный список в 2025 году выглядит так:
- Аруба — 9,3
- Барбадос — 9,2
- Гренада — 9,0
- Кюрасао — 9,0Антигуа и Барбуда — 8,1
- Пуэрто-Рико — 7,6
- Доминиканская Республика — 7,0
- Сент-Люсия — 6,8
- Багамы — 6,5
- Ямайка — 5,5
Таким образом, туристы, которые ищут безопасное и спокойное направление вдали от ураганов, всё чаще выбирают Арубу — остров, где забота о путешественниках ощущается буквально во всём.
