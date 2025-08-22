Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Вот где прячется самый спокойный уголок Карибов — туристы едут именно туда

Аруба признана самым безопасным островом Карибского бассейна в 2025 году — Caribbean Island Safety Risk

Карибский регион славится своей экзотикой, но не каждый остров может похвастаться спокойной атмосферой и отсутствием угроз. Согласно Индексу безопасности островов Карибского бассейна 2025 года, именно Аруба заняла лидирующую позицию в списке самых безопасных направлений для путешествий.

Почему именно Аруба?

Эксперты отмечают, что главные преимущества острова — крайне низкий уровень преступности и высокий уровень внимания к туристической безопасности. Здесь уже несколько лет подряд не фиксируются серьёзные ураганы, а медицинская система соответствует голландским стандартам качества.

По данным исследования Caribbean Island Safety Risk 2025, Аруба получила высочайшие оценки:

  • 10/10 — безопасность путешествий,
  • 9/10 — уровень преступности,
  • 10/10 — низкий риск ураганов,
  • 8/10 — здравоохранение.

Госдепартамент США также присвоил стране рекомендацию первого уровня: "Соблюдайте обычные меры предосторожности".

Контраст с соседями

Для сравнения, популярные направления вроде Доминиканской Республики, Ямайки или Гаити попали в список с более низкими баллами. Причина — высокий уровень преступности, периодические гражданские беспорядки и проблемы с доступом к медпомощи. Именно поэтому США выпускают предупреждения для туристов, собирающихся туда.

Что ещё делает Арубу привлекательной

Помимо безопасности, остров завораживает своими природными богатствами: национальными парками, морскими заповедниками и пляжами, где можно отдохнуть в атмосфере уюта и тишины. Всё это делает Арубу местом, куда путешественники стремятся возвращаться.

Рейтинг самых безопасных островов Карибского бассейна

Полный список в 2025 году выглядит так:

  • Аруба — 9,3
  • Барбадос — 9,2
  • Гренада — 9,0
  • Кюрасао — 9,0Антигуа и Барбуда — 8,1
  • Пуэрто-Рико — 7,6
  • Доминиканская Республика — 7,0
  • Сент-Люсия — 6,8
  • Багамы — 6,5
  • Ямайка — 5,5

Таким образом, туристы, которые ищут безопасное и спокойное направление вдали от ураганов, всё чаще выбирают Арубу — остров, где забота о путешественниках ощущается буквально во всём.

