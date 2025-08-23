Южные Карибы и Антильские острова: новый маршрут поразил даже опытных туристов

Отправиться в сердце Карибского моря, не думая о визах, теперь стало возможным. MSC Cruises запускает уникальный пакет путешествий по Южным Карибам и Антильским островам с выездом из столицы Мартиники — Фор-де-Франса.

Чтобы подчеркнуть преимущества маршрута, компания объединила усилия с Советом по туризму Мартиники и пригласила ведущих турагентов Сан-Паулу познакомиться с новым предложением.

Что входит в новый пакет

Главная новинка — семидневный круиз на современном лайнере MSC Virtuosa. В стоимость включены:

перелёт туда и обратно из Сан-Паулу рейсами авиакомпании Gol,

трансферы,

сам круиз.

Маршрут будет доступен с декабря 2025 года по март 2026 года. Туристы смогут выбрать один из двух вариантов путешествия:

Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) — Фор-де-Франс (Мартиника) — Кастри (Сент-Люсия) — Бриджтаун (Барбадос) — Кингстаун (Сент-Винсент и Гренадины) — Сент-Джордж (Гренада).

Род-Таун (Тортола) — Филипсбург (Сент-Мартен) — Бастер (Сент-Китс и Невис) — Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда) — Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) — Фор-де-Франс (Мартиника).

Удобство для туристов и агентов

"Этот продукт разработан с учётом потребностей бразильцев. Он предлагает удобство и практичность не только для потребителей, но и для турагентств. На внутреннем рынке нет ничего подобного", — заявил коммерческий директор MSC Cruises Игнасио Паласиос.

Французский шарм Карибского бассейна

Каролина Путноки, директор Atout France по Южной Америке, представляя компанию Martinique Tourism, подчеркнула, что Мартиника — это настоящий рай для путешественников. Здесь можно найти более сотни пляжей, отели разных категорий, развитую инфраструктуру для экотуризма, парусные туры и возможность наблюдать дельфинов. Остров также славится более чем 300 километрами пеших маршрутов.

12 причин посетить Мартинику