Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Южные Карибы и Антильские острова: новый маршрут поразил даже опытных туристов

Совет по туризму Мартиники и MSC Cruises представили новый круизный продукт в Сан-Паулу

Отправиться в сердце Карибского моря, не думая о визах, теперь стало возможным. MSC Cruises запускает уникальный пакет путешествий по Южным Карибам и Антильским островам с выездом из столицы Мартиники — Фор-де-Франса.

Чтобы подчеркнуть преимущества маршрута, компания объединила усилия с Советом по туризму Мартиники и пригласила ведущих турагентов Сан-Паулу познакомиться с новым предложением.

Что входит в новый пакет

Главная новинка — семидневный круиз на современном лайнере MSC Virtuosa. В стоимость включены:

  • перелёт туда и обратно из Сан-Паулу рейсами авиакомпании Gol,
  • трансферы,
  • сам круиз.

Маршрут будет доступен с декабря 2025 года по март 2026 года. Туристы смогут выбрать один из двух вариантов путешествия:

Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) — Фор-де-Франс (Мартиника) — Кастри (Сент-Люсия) — Бриджтаун (Барбадос) — Кингстаун (Сент-Винсент и Гренадины) — Сент-Джордж (Гренада).
Род-Таун (Тортола) — Филипсбург (Сент-Мартен) — Бастер (Сент-Китс и Невис) — Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда) — Пуэнт-а-Питр (Гваделупа) — Фор-де-Франс (Мартиника).

Удобство для туристов и агентов

"Этот продукт разработан с учётом потребностей бразильцев. Он предлагает удобство и практичность не только для потребителей, но и для турагентств. На внутреннем рынке нет ничего подобного", — заявил коммерческий директор MSC Cruises Игнасио Паласиос.

Французский шарм Карибского бассейна

Каролина Путноки, директор Atout France по Южной Америке, представляя компанию Martinique Tourism, подчеркнула, что Мартиника — это настоящий рай для путешественников. Здесь можно найти более сотни пляжей, отели разных категорий, развитую инфраструктуру для экотуризма, парусные туры и возможность наблюдать дельфинов. Остров также славится более чем 300 километрами пеших маршрутов.

12 причин посетить Мартинику

  • живописные пляжи,
  • нетронутая природа,
  • рай для любителей водного спорта,
  • круглогодичные фестивали и культурные события,
  • сочетание французской и креольской культуры,
  • гостеприимные жители,
  • гастрономические открытия,
  • мировая столица рома,
  • прямые авиарейсы,
  • разнообразие вариантов проживания,
  • современный круизный порт,
  • высокий уровень безопасности.

